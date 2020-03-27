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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США передали Вооруженным силам Ирака военную базу около Мосула В рамках сокращения иностранных сил в регионе США передали Вооруженным силам Ирака военную базу около Мосула. В составе международной коалиции в Ираке...

В рамках сокращения иностранных сил в регионе США передали Вооруженным силам Ирака военную базу около Мосула. В составе международной коалиции в Ираке сосредоточено порядка 7 с половиной тысяч военнослужащих, в том числе 5 тысяч американских. Войска выводят не только из-за полной зачистки Ирака от вооруженных формирований Исламского Государства, но и в связи с распространением коронавируса. По этой причине США решили значительно сократить свой контингент в Ираке и передать несколько баз местным военным.