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США передали Вооруженным силам Ирака военную базу около Мосула
27.03.2020 19:49 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ рамках сокращения иностранных сил в регионе США передали Вооруженным силам Ирака военную базу около Мосула. В составе международной коалиции в Ираке сосредоточено порядка 7 с половиной тысяч военнослужащих, в том числе 5 тысяч американских. Войска выводят не только из-за полной зачистки Ирака от вооруженных формирований Исламского Государства, но и в связи с распространением коронавируса. По этой причине США решили значительно сократить свой контингент в Ираке и передать несколько баз местным военным.
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В рамках сокращения иностранных сил в регионе США передали Вооруженным силам Ирака военную базу около Мосула. В составе международной коалиции в Ираке...
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