Лукашенко посетил предприятие «Белгипс»: о технологиях, экономике, продукции и новых направлениях

Источник материала: ОНТ

Строительная отрасль сегодня стала темой номер один. Президент посетил новый завод «Белгипс» в окрестностях Минска. Инвестиционный проект стартовал несколько лет назад, а что на финише?

Цели амбициозные. Предприятие готово не только закрыть все потребности внутреннего рынка, но и расширять зону экспортных поставок. Кроме того, российский инвестор не прочь замахнуться на строительство жилья.

Впрочем, речь шла не только об этом отдельно взятом предприятии, но и об отрасли в целом. Президент анонсировал возврат к теме пересмотра нормативов. Строители откровенно жаловались на огромные своды требований.

Но даже это, пожалуй, не главное. Коронавирус больно бьёт по экономике во всём мире. Президент против остановки промышленных предприятий, последствия такого шага могут быть больнее, чем от любого вируса. И предостерегает бизнесменов от сокращений и увольнений в это непростое время.

«Мы построили суперсовременное предприятие, на сегодня оно самое современное в Европе. По всем канонам, с самым лучшим оборудованием».

В масштабе 1 к 120 – воплощённая мечта нескольких поколений работников. Семь десятилетий стройматериалы из гипса производили едва ли не в самом центре Минска. Технологии за это время, понятное дело, круто поменялись. А теперь, что называется, найдите 10 отличий.

Здесь выпускают гипсокартонные листы и сухие строительные смеси. Надумаете взяться за ремонт – точно узнаете надпись «Белгипс». Мощности гораздо больше, чем на старичке-заводе в Минске. А себестоимость продукции ниже процентов на 15-20. Это серьёзная заявка на успех.

Завод в Гатово, запущенный меньше года назад, напичкан самым современным оборудованием. Постарался сначала российский инвестор, а затем и подключившийся к проекту немецкий «Кнауф». В строительном мире, прямо скажем, не пустой звук. Но, как это часто бывает, рынок на старте проекта и на его финише, как говорится, две большие разницы.

Не зря строительную отрасль называют лакмусовой бумажкой едва ли не всей экономики. Пока завод загружен примерно наполовину. Нет, этого вроде бы хватает. Но способны ведь явно на большее.

Юрий Гончаров, председатель совета директоров предприятия «Белгипс»: «Конечно, была другая конъюнктура, конечно, она была лучше, однозначно лучше. И расчёт по окупаемости предприятия был порядка 8-8,5 лет. Сейчас мы плавно переходим в окупаемость около 18 лет, к сожалению. Но такие предприятия не живут ни год, ни два. Завод будет жить много десятилетий».

Российский инвестор с белорусскими корнями не унывает: мол, живём не одним днём, и рынок, как просел, так может и подняться. Кстати, вся эта вирусная чехарда интересным образом на нём отразилась. Если бы уехал в Россию, то из-за двухнедельного карантина, не смог бы вернуться на встречу с Президентом. Что же до увеличения поставок, то варианты здесь видят. Во-первых, рассчитывают, что свои строители быстро привыкнут к хорошему. Во-вторых, немецкий «Кнауф» обещал задействовать свою товаропроводящую сеть. Украину, Польшу и Прибалтику потихоньку осваивают.

Станислав Бабицкий, директор предприятия «Белгипс»: «Ранее мы конкурировали, конечно, с лидером рынка – компанией «Кнауф». Теперь мы стали союзниками и теперь мы конкурируем, откровенно говоря, с польскими производителями. Весь этот объём, который раньше ввозился по импорту, сейчас будет производиться на этом предприятии. А это 100%-ное импортозамещение».

Об импортозамещении Президент в последнее время говорит так часто, что у «Белгипса» точно есть все шансы оставить хорошее впечатление. Но Александр Лукашенко к теме подходит шире. Мол, на примере этого предприятия давайте говорить об отрасли в целом. Буквально с порога – о стройнормативах. Убрать лишнее, сохранив важное, – поручение давнее. Не забыто ли?

Дальше – проходятся по всему спектру стройматериалов. Куда, сколько и главное – по чём отгружено. В целом, экспорт за последние пять лет вырос почти на 40%. Это железобетонно. Но кое-где словно по тонкому стеклу – мировые цены на него надломились – почти на половину.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Имейте в виду: у вас 1100 предприятий (не важно, частные они, государственные, коммунального уровня) - они должны быть в поле зрения. Потому что там работают люди. Мы же не будем людей делить, которые работают тут на "Белгипсе" или же в вашем тресте. У частников работы меньше, они сами шевелятся. А госпредприятия ваши. И экспорт – это святое».

Отдельно Президент интересуется судьбой каждого модернизированного предприятия. Новые линии, новая продукция – правительство чувствует себя уверенно. Как и сам «Белгипс». Таких бодрых докладов ещё поискать. А если серьёзно, то планы нового завода по освоению (если не сказать завоеванию) рынка и правда выглядят оптимистично реалистичными.

Вообще, это тот редкий случай, когда у Александра Лукашенко не просят денег или отсрочек. Наоборот, готовы вкладывать ещё. Тот же российский инвестор осваивает проект по переработке трудно перерабатываемых видов бумаги – этикетки, бумажные стаканчики и тетрапаки – словом, то, что сейчас выбрасываем. Площади берут в аренду. Но есть опасения – известно ведь: нет ничего более постоянного, чем временное.

Ну, а на месте старого завода на улице Козлова инвестор не прочь развернуть строительство жилья. Проект готов в первом приближении. На семи гектарах может появиться 70 тысяч квартирных – в смысле квадратных метров. Виды на застройщика тоже имеются. Но Президент чуть остужает пыл. Принципы выделения земли жёсткие: только тем, у кого есть строительная база и деньги. Минск-то не резиновый.

Александр Лукашенко не говорит ни «да», ни «нет». Но и не верить инвестору оснований нет. Указ по строительству нового завода выполнен на все сто. Есть и социальные проекты. К примеру, по сбору макулатуры. Но что для одних – мусор, для других – настоящая жемчужина. Такие безвозмездно отдают в школы и библиотеки.

Но ближе к делу, то есть к производству. Узкие места здесь есть, но не по сути. Станки работают бодро и громко. А уверенность в собственном продукте местами демонстрируют довольно экстравагантно.

Есть в строительстве и свои высокие технологии. Без шуток. Президенту решают показать метод так называемого механизированного нанесения штукатурки. Экономит процентов 30-40 и времени, и денег. Как говорится, дёшево и сердито. Но, имея за плечами бэкграунд из стройбригады и завода «Промстройматериалы», Александр Лукашенко не верит словам. За дело берётся сам.

Вместо шпателя, инструмент со звучным названием правило (видимо, у кого он в руках – тот и главный). Правда, агрегат, который замешивает и подаёт раствор – удовольствие импортное, а значит, дорогое. Вот этот польский стоит порядка 5000 евро.

В целом, Президент явно доволен предприятием. Отгрузка идёт, деньги на счёт ложатся. Вне зависимости от всяких вирусов. Александр Лукашенко убеждён: политики, поставившие промышленность на паузу из-за коронавируса, очень скоро об этом пожалеют.

Не то советовали, не то говорили под руку. А ещё Александр Лукашенко предостерегает от необдуманных решений всех, кто считает работников предприятий балластом, который пришло время сбросить.

Как говорится, а кому сейчас легко? Но Президент уверен: сжать зубы и работать – самый действенный метод противостояния любым – хоть вирусным, хоть экономическим – угрозам. Говорят, так вырабатывается самый стойкий иммунитет.

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