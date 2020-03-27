В Беларуси опубликовали список стран, граждане которых попадут в самоизоляцию

Их граждане, когда приедут в нашу страну, должны пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях (как и белорусы, которые оттуда приедут). Такое решение на днях приняло белорусское правительство. В соответствии с документом, до истечения срока самоизоляции эти иностранцы не смогут выехать из Беларуси, передает