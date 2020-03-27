|
В Беларуси опубликовали список стран, граждане которых попадут в самоизоляцию
27.03.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На сайте Минздрава Беларуси опубликован список из 169 стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Их граждане, когда приедут в нашу страну, должны пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях (как и белорусы, которые оттуда приедут). Такое решение на днях приняло белорусское правительство. В соответствии с документом, до истечения срока самоизоляции эти иностранцы не смогут выехать из Беларуси, передает
В список попали все соседи нашей страны — Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.
В Беларуси на 27 марта зарегистрировано 94 случая коронавируса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Минздрава Беларуси опубликован список из 169 стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)