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В Беларуси опубликовали список стран, граждане которых попадут в самоизоляцию

27.03.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Минздрава Беларуси опубликован список из 169 стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Их граждане, когда приедут в нашу страну, должны пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях (как и белорусы, которые оттуда приедут). Такое решение на днях приняло белорусское правительство. В соответствии с документом, до истечения срока самоизоляции эти иностранцы не смогут выехать из Беларуси, передает "Еврорадио".

В список попали все соседи нашей страны — Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.

В Беларуси на 27 марта зарегистрировано 94 случая коронавируса.
 
 
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На сайте Минздрава Беларуси опубликован список из 169 стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
 
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