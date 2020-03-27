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Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»
27.03.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент в общении с коллективом обсудил много тем, в том числе ситуацию с коронавирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы старику или старушке одиноким, если некому и дети забыли про них, могли лекарства привезти и продукты питания. Дана команда всей вертикали власти, от правительства до председателя исполкома и сельского совета, – если старику что-то надо, он не должен искать какой-то особый телефон. Он должен позвонить в сельский совет, райисполком, администрацию города и сказать: «Такой-то адрес, помогите».
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Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»
Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент в общении с коллективом...
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