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Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

27.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило осуществлять рейсы авиакомпании Belavia в московские аэропорты. Это позволит белорусам быстрее попасть в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

Глава российской дипмиссии в нашей стране Дмитрий Мезенцев сообщил, что белорусская и российская стороны показали успешное взаимодействие в вывозе своих граждан из третьих стран.

Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

27 марта Москва поставила на паузу регулярные и чартерные рейсы. Было принято решение предложить для белорусов железнодорожное и автобусное сообщение. Позже стало известно, что Департамент по авиации Минтранса нашей страны и Росавиация дали добро, чтоб Belavia продолжала летать в Москву. Сейчас наш МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов, а также пяти наших граждан из Маврикия.

Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Сегодня принято решение правительством Российской Федерации. Оно подписано заместителем председателя Кабинета министров России Алексеем Оверчуком. О том, что все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности (имеется в виду емкость авиабортов) белорусских пассажиров как граждан Союзного государства России и Беларуси на те рейсы, которые осуществляют российские авиакомпании, вывозя российских граждан из тех стран, из третьих стран, в которых они оказались в это время, когда организована очень комплексная и жесткая борьба с распространением коронавируса. Который стал, по сути дела, бедой не только для России и Беларуси, а для десятков стран мира.

Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

Кроме того, смогут вернуться на родину те, кто сейчас находится из Китая. В этом помогут рейсы Air China и Аэрофлота уже с 28 марта. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в последние дни почти 5 000 белорусов смогли прилететь домой.

Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило осуществлять рейсы авиакомпании Belavia в московские аэропорты. Это позволит...
 
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