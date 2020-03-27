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Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров
27.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило осуществлять рейсы авиакомпании Belavia в московские аэропорты. Это позволит белорусам быстрее попасть в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава российской дипмиссии в нашей стране Дмитрий Мезенцев сообщил, что белорусская и российская стороны показали успешное взаимодействие в вывозе своих граждан из третьих стран.
27 марта Москва поставила на паузу регулярные и чартерные рейсы. Было принято решение предложить для белорусов железнодорожное и автобусное сообщение. Позже стало известно, что Департамент по авиации Минтранса нашей страны и Росавиация дали добро, чтоб Belavia продолжала летать в Москву. Сейчас наш МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов, а также пяти наших граждан из Маврикия.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Кроме того, смогут вернуться на родину те, кто сейчас находится из Китая. В этом помогут рейсы Air China и Аэрофлота уже с 28 марта. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в последние дни почти 5 000 белорусов смогли прилететь домой.
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Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров
Новости Беларуси. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило осуществлять рейсы авиакомпании Belavia в московские аэропорты. Это позволит...
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