Владимир Белявский: «Как отношусь к тому, что у нас играют чемпионат? Мы люди подневольные. Если руководство говорит, что все нормально, то мы будем играть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча с «Рухом» (1:0) поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не приостановлен из-за коронавируса, передает корреспондент .com.

– Как вы относитесь к тому, что чемпионат Беларуси единственный, где играют в футбол?

– Как я могу к этому относиться? Мы люди подневольные. От нас это не зависит, вы прекрасно понимаете. У нас проходит чемпионат, и мы играем в нем. Поэтому я ничего не могу сказать, что хотим мы играть или не хотим. Если наше руководство говорит, что все нормально, то мы будем играть.

– Какие плюсы и минусы вы видите?

– Плюс я вижу в одном, что если наших ребят раньше никто не видел, то теперь, я думаю, увидит весь мир. Сколько стран подписались и смотрят наши трансляции. Это тоже большой плюс. И знают, что у нас футбол есть в Беларуси. Поэтому, я думаю, в этом плюс.

– А минусы?

– Ну, минус. Мы все знаем, что может быть мы и рискуем, а, может, и нет. Но никто ведь об это не скажет, о болезни. Пока я не могу сказать, – сказал Белявский.

Пресс-секретарь АБФФ: «УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон»

Пресс-служба УЕФА о чемпионате Беларуси: «У нас нет полномочий останавливать национальные чемпионаты»

В белспорте есть люди, которые не боятся коронавируса – верят в государство, молодость и сто грамм

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси