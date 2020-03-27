|
Владимир Белявский: «Как отношусь к тому, что у нас играют чемпионат? Мы люди подневольные. Если руководство говорит, что все нормально, то мы будем играть»
27.03.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча с «Рухом» (1:0) поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не приостановлен из-за коронавируса, передает корреспондент
– Как вы относитесь к тому, что чемпионат Беларуси единственный, где играют в футбол?
– Как я могу к этому относиться? Мы люди подневольные. От нас это не зависит, вы прекрасно понимаете. У нас проходит чемпионат, и мы играем в нем. Поэтому я ничего не могу сказать, что хотим мы играть или не хотим. Если наше руководство говорит, что все нормально, то мы будем играть.
– Какие плюсы и минусы вы видите?
– Плюс я вижу в одном, что если наших ребят раньше никто не видел, то теперь, я думаю, увидит весь мир. Сколько стран подписались и смотрят наши трансляции. Это тоже большой плюс. И знают, что у нас футбол есть в Беларуси. Поэтому, я думаю, в этом плюс.
– А минусы?
– Ну, минус. Мы все знаем, что может быть мы и рискуем, а, может, и нет. Но никто ведь об это не скажет, о болезни. Пока я не могу сказать, – сказал Белявский.
Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Белявский: «Как отношусь к тому, что у нас играют чемпионат? Мы люди подневольные. Если руководство говорит, что все нормально, то мы будем играть»
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча с «Рухом» (1:0) поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не приостановлен из-за коронавируса,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)