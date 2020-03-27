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Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса
28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая принимаемые двумя странами меры по недопущению распространения коронавируса, а также защите интересов граждан, находящихся за рубежом.
Стороны отметили дружественный характер отношений и высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым,...
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