Группа Rammstein: Тест на коронавирус у Линдеманна отрицательный

Источник материала: Tut.by

Тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, который сдал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, показал отрицательный результат. Об этом говорится в заявлении музыкальной группы на странице в Facebook.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Врач предписал вчера Тиллю Линдеманну обратиться в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение. Тест на коронавирус был отрицательным», — говорится в сообщении.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о госпитализации Линдеманна в одну из больниц Берлина, где по данным издания у музыканта выявили коронавирус. Отмечалось, что музыкант обратился к врачу с высокой температурой, после чего он был госпитализирован.

Издание Tag 24 писало, что музыкант был помещен в отделение интенсивной терапии, так как у него выявили воспаление легких. Отмечалось, что музыкант почувствовал недомогание после возвращения из Москвы, где 15 марта он давал концерт.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса, во всем мире от коронавируса умерли 20 тыс. человек. Выздоровели 100 тыс. человек. На сегодняшний день главная проблема в борьбе с пандемией заключается в нехватке средств индивидуальной защиты. Организация отправила в наиболее нуждающиеся страны 2 млн единиц средств защиты. Как отметил Гебреисус, разработка вакцины от заболевания по меньшей мере займет 12−18 месяцев.