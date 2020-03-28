Минобразования не собирается вводить карантин в вузах и ссузах

Источник материала: Горецкий вестник

Министерство образования считает нецелесообразным на данном этапе вводить карантин в вузах и ссузах из-за коронавируса COVID-19, сообщил начальник главного управления профессионального образования Сергей Касперович.





«На сегодня введение карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования с учетом той информации, которую имеем от Министерства здравоохранения, мониторинга ситуации, считаем нецелесообразным, — сказал Сергей Касперович. — Никакой необходимости в этом мы сегодня не видим».

По его словам, проведен весь комплекс действий, который направлен на профилактику, минимизацию контактов в системе образования, — от отмены или переноса на более поздние сроки массовых мероприятий до корректировки графиков занятий. Вузы сместили время начала занятий, чтобы не допускать в часы пик переполненного транспорта и разделить потоки пассажиров, которые едут на работу и учебу.

Вместе с тем, как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, проводится усиленный контроль состояния здоровья студентов. При малейших признаках вирусной инфекции их призывают остаться дома или в общежитии и вызвать врача.