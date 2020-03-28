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ФК «Динамо» предложил UFC провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Минске
28.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Минск» разместила в Twitter послание к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в Беларуси. Поединок должен пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249.
Представители минского клуба отметили, что 16 апреля пройдет матч с гродненским «Неманом», а 18 апреля стадион «Динамо» будет свободен.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти города запретили проводить данное мероприятие из-за коронавируса. Матч-мейкеры UFC занялись поиском новой площадки для шоу. По слухам, среди вариантов есть Япония, ОАЭ, Россия, а также города американского штата Флорида.
Выступление на UFC 249 станет для Нурмагомедова третьей защитой титула чемпиона в легком весе. Соперник россиянина Тони Фергюсон ранее был временным чемпионом в данном дивизионе.
UFC организовывает бой Нурмагомедова и Фергюсона в пятый раз. Предыдущие четыре попытки были неудачными из-за травм Хабиба и Тони.
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Пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Минск» разместила в Twitter послание к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони...
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