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ФК «Динамо» предложил UFC провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Минске

28.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФК «Динамо» предложил UFC провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Минске

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Минск» разместила в Twitter послание к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в Беларуси. Поединок должен пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

Представители минского клуба отметили, что 16 апреля пройдет матч с гродненским «Неманом», а 18 апреля стадион «Динамо» будет свободен.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти города запретили проводить данное мероприятие из-за коронавируса. Матч-мейкеры UFC занялись поиском новой площадки для шоу. По слухам, среди вариантов есть Япония, ОАЭ, Россия, а также города американского штата Флорида.

Выступление на UFC 249 станет для Нурмагомедова третьей защитой титула чемпиона в легком весе. Соперник россиянина Тони Фергюсон ранее был временным чемпионом в данном дивизионе.

UFC организовывает бой Нурмагомедова и Фергюсона в пятый раз. Предыдущие четыре попытки были неудачными из-за травм Хабиба и Тони.

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Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Минск» разместила в Twitter послание к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони...
 
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