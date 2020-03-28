ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как не заразиться и получить удовольствие: выпущен гид по безопасному сексу во время пандемии коронавируса

28.03.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во многих странах мира наблюдается тенденция роста продаж товаров для взрослых: презервативов, лубрикантов, секс-игрушек и реквизита для ролевых игр. В некоторых городах даже подготовили конкретные рекомендации относительно сексуальной жизни в условиях карантина. В свою очередь пользователи дейтинг-приложений интересуются у потенциальных партнеров, соблюдают ли они все правила предосторожности.


Изображение: unsplash.com

Власти Нью-Йорка выпустили специальный гид по безопасному сексу во время пандемии коронавируса Covid-19: они объяснили жителям, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться. В документе объясняется, каким образом передается новый коронавирус, кого исходя из этого выбирать в партнеры и что делать в процессе для того, чтобы не подхватить вирус.

Как следует из памятки для ньюйоркцев, Covid-19 можно заразиться от человека, находящегося от вас на расстоянии двух метров — а это значит, что интимная жизнь людей весьма усложняется, поскольку передается вирус через слюну и слизь при непосредственном контакте. Поэтому ньюйоркцев призвали из всех видов секса выбирать мастурбацию. «Вы — свой самый безопасный сексуальный партнер», — говорится в памятке.

Следующий по безопасности партнер — это человек, с которым вы живете постоянно. «Вступая в близкий контакт — в том числе сексуальный — с небольшим числом людей, можно предотвратить распространение Covid-19», — напоминают власти Нью-Йорка. Поэтому придется отказаться от встреч с посторонними людьми, а если вы все-таки встречаетесь с кем-то, кто с вами не живет, пусть таких людей будет как можно меньше.


Фото: Ava Sol, unsplash.com

Есть совет и для тех, кто устраивает свою личную жизнь при помощи дейтинг-приложений: им рекомендуют на время отказаться от личных встреч и перейти в онлайн-режим — им подойдут свидания по видеосвязи, секстинг и чаты.

Помимо прочего, нью-йоркцев призвали соблюдать гигиену: принимать душ до и после секса, пользоваться презервативами, не целоваться с посторонними людьми и воздержаться по возможности от римминга, то есть анально-орального контакта, поскольку вирус передается и через фекалии.

Жители всего мира, которые давно привыкли находить сексуальных партнеров через дейтинг-приложения, уже и сами боятся интимных встреч с людьми, которых не знают лично. Поэтому сейчас, даже прибегая для знакомств к мобильным устройствам, они не спешат назначать встречу, предпочитая сначала узнать друг друга получше в переписке.


Maru Lombardo, unsplash.com

Специально для этого в США запущено приложение Lex, в котором делается акцент не на фотографии, а на тексты, как в старых добрых газетных объявлениях. Оно используется для «дистанционного и медленного установления контакта, чтобы получше познакомиться друг с другом», объяснил изданию Them основатель компании Келл Раковски.

В Германии, где на этой неделе запретили встречаться больше чем по двое, если только вы не члены одной семьи, теперь тоже строже относятся к свиданиям.

Как будут проходить интимные встречи, недавно пришлось объяснять берлинской полиции в Twitter, сообщает издание Morgen Post. «Да, можно выходить из квартиры, чтобы встретиться с супругом или партнером», — говорится в серии вопросов и ответов. Что же касается Tinder-свиданий, то полиция сказала буквально следующее: «По нашему опыту, Tinder-свидания обычно проходят в парах. И в основном это не только разговоры».

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во многих странах мира наблюдается тенденция роста продаж на товары для взрослых - презервативы, лубриканты, секс-игрушки и реквизит для ролевых игр
 
Новости дня
Новости
 
Шашлыки, рыбалка и ЗОЖ вопреки коронавирусу. Как минчане провожают теплый март
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Lida.Info
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика