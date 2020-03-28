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Шашлыки, рыбалка и ЗОЖ вопреки коронавирусу. Как минчане провожают теплый март

28.03.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долгожданное мартовское тепло вернуло на улицы не только байкеров и вездесущие самокаты. Потянулись к солнцу (+10 °C, на минуточку) и пешеходы. Даже в будний день желание зарядить севшие батарейки теплом и витамином D сильнее страха любого вируса. Фотослужба TUT.BY показывает, как минчане отдыхают в городе весной.

Велосипеды, шашлыки, пробежки и прогулки, романтика, рыбалка и чайки на Свислочи. Усидеть дома в такую погоду сложно. Потому минчане прогуливаются по городу парами, в одиночку или с детьми.















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Теги: Минск
 
 
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Велосипеды, шашлыки, пробежки и прогулки, романтика, рыбалка и чайки на Свислочи. Как минчане встречают теплую весну
 
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