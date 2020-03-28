Шашлыки, рыбалка и ЗОЖ вопреки коронавирусу. Как минчане провожают теплый март

Источник материала: Tut.by

Долгожданное мартовское тепло вернуло на улицы не только байкеров и вездесущие самокаты. Потянулись к солнцу (+10 °C, на минуточку) и пешеходы. Даже в будний день желание зарядить севшие батарейки теплом и витамином D сильнее страха любого вируса. Фотослужба TUT.BY показывает, как минчане отдыхают в городе весной.

Велосипеды, шашлыки, пробежки и прогулки, романтика, рыбалка и чайки на Свислочи. Усидеть дома в такую погоду сложно. Потому минчане прогуливаются по городу парами, в одиночку или с детьми.























































