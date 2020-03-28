Солидарность белорусов, золотое дно и секрет нашей статистики по COVID-19 - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Знаете, даже в пандемию можно найти повод для радости. Вернее — для гордости за то, какие классные вокруг нас люди! Минский ресторан Griliman 26 марта закрылся для посетителей и бесплатно начал готовить обеды медикам минской «инфекционки». И поварам стали помогать! Фермер из Лиды предложил привезти 400 килограммов картошки, второй — из-под Радошковичей — принес курицу. «Виталюр» обещает помочь с продуктами, «Петруха» — с мясом. «Одни компании готовы предоставлять овощи, другие — подсолнечное масло, третьи — рыбу», — рассказывают в ресторане. Вот это настоящая солидарность! А ведь есть еще айтишники, которые перевели большие суммы на счет Минздрава. И не только айтишники . И если вы все еще скептически относитесь к благотворительности, почитайте колонку нашего обозревателя о том, кому она на самом деле нужна.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В Италии, которая является эпицентром пандемии коронавируса в мире, за сутки зафиксирован новый печальный рекорд — 969 смертей . В Испании, которая находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса, за сутки умерли 769 человек.

. В Испании, которая находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса, за сутки умерли 769 человек. В Беларуси, по данным на 27 марта, количество случаев коронавируса выросло до 94 . В Минздраве объяснили , почему в нашей стране цифры по коронавирусу ниже, чем в ЕС . Говорят, что «у нас другая система».

. В Минздраве , . Говорят, что «у нас другая система». Кстати, домашний карантин, на который должны уходить приезжие из стран, где есть случаи COVID-19 , контролировать никто не будет. И ответственности за его несоблюдение нет. Тут Минздрав рассчитывает на сознательность граждан. Лукашенко при этом уверен, что россияне в нерабочую неделю все-таки поедут в Беларусь . А в гостиницах-санаториях говорят , что увеличения спроса нет.





Президент снова назвал ситуацию с коронавирусом психозом , сказал, что Минске — и хочет успеть еще и в Москву">не будет отменять парад на День Победы в Минске и заверил , что его младший сын, несмотря на пандемию, ходит в школу . Но судя по фото, правил социального дистанцирования Александр Лукашенко все-таки придерживается.

, сказал, что Минске — и хочет успеть еще и в Москву">не будет отменять парад на День Победы в Минске и , что . Но судя по фото, правил социального дистанцирования Александр Лукашенко все-таки придерживается. Беларусь еще не договорилась с Россией по поставкам нефти в апреле . Опять вся надежда на Гуцериева.

. Опять вся надежда на Гуцериева. Вирус в паре с прыгающими курсами валют усложнили ситуацию с импортом: поставщики испытывают трудности, цены так и рвутся вверх, а ажиотаж на некоторые товары только усиливается. Узнали , что сейчас происходит с поставками из-за границы .

, . Журналистов «Ежедневника» допросили в КГК, а их главный редактор Сергей Сацук находится на «Володарке». Родные так и не смогли передать ему передачу. «Третий день уже человек без элементарных гигиенических принадлежностей находится», — рассказал брат главреда Александр Сацук.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Хозяйство из агрохолдинга Управделами президента судится с 60 работниками. Считает, они виноваты в порче почти 81,5 тонны яблок. В ответчиках — садоводы, агрономы, сортировщицы, работники фруктохранилища, маркетологи. И они говорят: «Не понимаем, в чем виноваты, если выполняли распоряжение руководства?»





Украина закрывает границы для всех, в том числе для своих граждан. TUT.BY побывал на белорусско-украинской границе за несколько часов до закрытия и посмотрел, как украинцы используют последний шанс вернуться на родину .

для всех, в том числе для своих граждан. TUT.BY побывал на белорусско-украинской границе за несколько часов до закрытия и посмотрел, . Виктор и Марина Ченцовы шутят, что на их хуторе все, как завещал президент: банька топится, люди парятся и спасаются от коронавируса. Правда, без алкоголя: молодая семья назвала это место «Хутором здоровья». Раньше пара тренеров и подумать не могла, что будет строить дом, а не упражняться в спортзале, но участок здорово изменил их жизнь. Рассказываем , как «зожники» топят баню по-черному и колют дрова .

президент: банька топится, люди парятся и спасаются от коронавируса. Правда, без алкоголя: молодая семья назвала это место «Хутором здоровья». Раньше пара тренеров и подумать не могла, что будет строить дом, а не упражняться в спортзале, но участок здорово изменил их жизнь. , как . Квартиры с подселением, или, как их сейчас называют, с койко-местами — самый бюджетный вариант для тех, кто хочет сэкономить. Для арендодателей же это курица, несущая золотые яйца. Так, из минской «трешки» в Заводском районе хозяйка «выжимает» как минимум 4 тысячи рублей в месяц. При этом в квартире нет шкафов, ковров, текстиля — тех простых вещей, которые создают уют. Арендаторы спят на двухъярусных кроватях, минимум по 5−6 человек в одной комнате .





Посмотрите фоторепортаж о том, как в Москве идет строительство быстровозводимой инфекционной больницы . Пример беспрецедентно быстрого строительства госпиталя уже есть в Китае: во время эпидемии COVID-19 в стране больницу там соорудили за 10 дней.

о том, как . Пример беспрецедентно быстрого строительства госпиталя уже есть в Китае: во время эпидемии COVID-19 в стране больницу там соорудили за 10 дней. Покупатели сообщают, что подорожали гречка и рис, продавцы с Комаровского рынка говорят, что цены на кофе и чай поднимаются каждые несколько дней. В прошлом месяце мы собрали цены в трех разных магазинах на одинаковый набор продуктов. Теперь посмотрели , во сколько он обойдется нам в марте, и посчитали личную инфляцию за месяц.

О СПОРТЕ

Чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова прорвалась в Беларусь, преодолев непростой путь из Португалии в условиях закрытых границ в Европе, и сделала это вместе с супругом и двумя дочерьми. В интервью Марина рассказала, как в Лиссабоне ее не брали на рейсы, как она все же добралась до Парижа и почему на родине ее маршрут возвращения считают опасным.





Амстердамский «Аякс» середины 90-х был одним из лучших клубов десятилетия. Под руководством Луи Ван Гаала команда дважды подряд выходила в финал Лиги чемпионов, а в 1995-м стала обладателем главного трофея Европы. Вспоминаем состав, благодаря которому многие стали болеть за нидерландский футбол.

Все новости пятницы, 27 марта

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