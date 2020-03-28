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Фотофакт: временные морги в Нью-Йорке

28.03.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нью-Йорке из-за распространения эпидемии COVID-19 возводят временные морги в палатках и трейлерах

Половина жителей Нью-Йорка может заразиться коронавирусом, в городе возводят временные  морги в палатках и трейлерах, потому что действующие морги работают почти на пределе возможностей. Палатки, оборудованные для приема и диагностики пациентов, работают уже сейчас. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, передает Politico.


Палатки-морги возле больницы Белвью в Нью-Йорке (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)

Такой прогноз мэра основан на том, что количество жителей Нью-Йорка, умерших от этой болезни, к утру 26 марта увеличилось до 280, а число подтвержденных случаев в городе превысило 20 000 человек.

По мнению официальных лиц, эти цифры значительно ниже истинных масштабов распространения, поскольку люди, у которых симптомы недостаточно проявлены для госпитализации, как правило не могут пройти тестирование.

"Справедливо было бы сказать, что половина всех жителей Нью-Йорка, а возможно, и больше половины, в конечном итоге заразятся этой болезнью", – сказал де Блазио журналистам.

Если половина населения города действительно заразится, то значит – заболеют до 4,2 млн человек. 

Городской уполномоченный по вопросам здравоохранения Оксирис Барбот не исключает и большего количества зараженных.


Ожидается, что у 80% инфицированных болезнь будет протекать относительно легко, а примерно 20% могут быть госпитализированы.

Предполагается, что заболевания будет распространяться до сентября, а после этого пандемия прекратится.

Городские власти распорядились возвести новые морговые сооружения в палатках и трейлерах-рефрижераторах для хранения трупов, так как существующие морги приближаются к пределу своих возможностей. Несколько палаток и рефрижераторов уже установлены возле больницы Белвью на восточной стороне Манхэттена.


Рефрижераторы-морги возле больницы Белвью в Нью-Йорке (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)

По данным Министерства здравоохранения, 56% инфицированных на сегодня – моложе 50 лет.

Но более 75% госпитализированных и практически все умершие (кроме пяти человек) – старше 45 лет.

"Все в стране знают, что Нью-Йорк – эпицентр этого кризиса. Сейчас у нас треть случаев в стране", - сказал де Блазио.

Число инфцированных продолжает расти, несмотря на закрытие стратегически не важных предприятий в штате и запрет на проведение собраний.

Заместитель мэра Джуманом Уильямс призвал к "полному закрытию" города, позволив горожанам покидать свои дома и прилегающую территорию только для неотложной работы, закрыв парки и строительные площадки. Также, по его словам, городские власти рассматривают введение специального расписания, по которому люди смогут выходить из дома, чтобы купить продукты питания.
 
 
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В Нью-Йорке из-за распространения эпидемии COVID-19 возводят временные морги в палатках и трейлерах
 
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