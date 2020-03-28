Какие заводы, принадлежащие белорусам в России, уйдут на недельные выходные из-за вируса

Источник материала: Tut.by

В Беларуси заводы из-за коронавируса пока не закрывают. Зато в соседней России несколько тысяч предприятий, принадлежащих белорусам, из-за распространения инфекции с этой недели закрыл Владимир Путин. TUT.BY посмотрел, на ком из белорусских частников-производственников отразится введение дополнительной выходной недели с сохранением зарплаты.



Фото: Reuters

Группа компаний «Смит» — «Смит-Ярцево»

Могилевчане Евгений и Сергей Павлюки и их партнер Дмитрий Марченко стали из белорусов одними из первых, кто с целью расширения клиентской базы вложил деньги в организацию производства на перспективном рынке. В первой половине 2000-х годов владельцы могилевского «Завода полимерных труб» открыли недалеко от белорусской границы в городе Ярцево производство по выпуску теплоизолированных трубопроводов.

Завод «Смит-Ярцево» в итоге стал «базовым» для Группы компаний «Смит». На нем сегодня занято около 600 человек. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Смоленской области и продает продукцию не только в Россию, но и в Казахстан, Украину, страны дальнего зарубежья. В числе покупателей — нефтяники, энергетики, московский метрополитен, коммунальщики, строители и пр.

В Ярцево работает еще несколько предприятий ГК «Смит» по выпуску пенопропиленовых изделий. В 2018 году производство было организовано на территории Особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Российские и белорусские компании группы также оказывают услуги по проектированию и монтажу трубопроводов.

Yukon Advanced Optics Worldwide — «Мезон-А»

В 1991 году лидчанин Александр Ольшевский стартовал в родном городе с производства подзорных труб. Через некоторое время, объединившись с американским партнером, его компания Yukon Advanced Optics Worldwide перешла на выпуск биноклей, приборов ночного видения и тепловизионных прицелов и стала одним из мировых лидеров в этом сегменте мирового рынка. С 2010-х годов центральный офис Yukon Advanced Optics Worldwide находится в Евросоюзе — в Вильнюсе.

Часть производственных процессов и ассортимента еще в середине 2000-х годов были переведены на смоленское предприятие «Мезон-А». Свыше 50 сотрудников электромонтажного и оптического цехов сегодня собирают цифровые прицелы ночного видения и тепловизионные наблюдательные монокуляры, предназначенные, в основном, для реализации на российском рынке.

Холдинг «Амкодор» — «Амкодор-Брянск»



Фото: пресс-служба «Амкодор»

Упрощением доступа на российский рынок своей техники в 2009 году озаботился «Амкодор». Его акционеры во главе с Александром Шакутиным достигли соглашения с руководством Брянской области о приобретении местного завода «Энергозапчасть» и создали первую зарубежную производственную площадку в структуре холдинга.

Завод «Амкодор-Брянск», на котором работает свыше 100 человек, выпускает фронтальные и универсальные погрузчики, а также снегоочистители. Часть техники, по которой достигнут необходимый уровень локализации, продается российским потребителям на льготных условиях.

В 2018 году «Амкодор» начал еще один производственный проект в России. Холдинг приобрел имущество находившегося в процедуре банкротства Онежского тракторного завода в Петрозаводске и создал на его базе компанию «Амкодор-Онего». Александр Шакутин планирует возобновить производство манипуляторов и харвестеров, вложив в модернизацию завода от 250 до 300 млн долларов. Первые единицы техники сошли с конвейера «Амкодор-Онего» в марте этого года.

«Запагромаш» — «Интех»

Владелец компании «Запагромаш» и бренда «Хозяин» Анатолий Федюкович для продвижения своей продукции на российский рынок выбрал приграничную Смоленщину. В 2009 году он запустил в областном центре завод «Интенсивные технологии», который освоил выпуск техники для кормления и содержания крупного рогатого скота и внесения удобрений.

Производство успешно прошло сертификацию соответствующих российских служб и подключилось к различным федеральным и региональным программам субсидирования российских сельхозпроизводителей. «Интех» — прибыльная компания, которая дает работу около 90 смолянам.

«Санта Бремор» — «Русское море»



Санта Бремор. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2013 году производственную площадку в России заполучил владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Он купил у россиян Максима Воробьева и Геннадия Тимченко за 52 млн долларов рыбоперерабатывающий завод «Русское море» в подмосковном Ногинске.

Предприятие, мощность которого на тот момент составляла 35 тыс. тонн продукции в год, специализируется на производстве пресервов из охлажденных норвежских форели и семги, а также икры лососевых рыб. Сделка позволила «Санта Бремору» войти в новые ниши на рыбном рынке СНГ (продукты из красной икры и красной рыбы) и увеличить долю в уже имеющихся сегментах.

«Молочные горки» — «Трубчевский молочный комбинат»

Алексей Савчук, инвестировавший в горецкий завод «Молочные горки» и другие белорусские молокоперерабатывающие предприятия, в начале 2010-х обзавелся производственной площадкой в соседней России.

В 2012 году в городе Трубчевске, расположенном в Брянской области, начал функционировал «Трубчевский молочный комбинат». Его специализацией является выпуск сыров и цельномолочной продукции. Завод — один из крупнейших работодателей районного центра: на нем работает свыше 200 человек.

В 2018 году белорусский бизнесмен приобрел еще один актив в молокоперерабатывающей отрасли соседней страны. Вместе с партнерами-нефтяниками он выкупил акции «Кировского молочного комбината» в Татарстане и создал на его базе новую компанию — «Актанышский молочный комбинат».

Алексею Савчуку также принадлежит молокоперерабатывающее предприятие на территории Черниговской области Украины.

Группа компаний «Алютех» — «Алютех-Сибирь»

В начале 2010-х годов основатель и владелец одного из крупнейших в Восточной Европе производителей секционных ворот, роллет и других алюминиевых конструкций Алексей Жуков частично локализовал их производство на самом дальнем рынке сбыта.

Новосибирская компания «Алютех-Сибирь», занимавшаяся дистрибуцией продукции на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, освоила сборку секционных и гаражных ворот, а также их окраску.

В 2018 году контрольную долю в ГК «Алютех» выкупил немецкий производитель аналогичной продукции Hörmann. Новый владелец поддержал идею Алексея Жукова о продолжении локализации производства в восточной части России. В середине прошлого года «Алютех» подписал с руководством Новосибирской области соглашение о строительстве полноценного завода по выпуску ворот. Предполагается, что предприятие, в которое будет инвестировано более 1 млрд российских рублей, наладит выпуск промышленных и гаражных секционных ворот, алюминиевых профильных систем, перегрузочного оборудования и роллет.

«ЛеанГрупп» — «ЛеанГрупп — Урал»

На границе запада и востока России — в уральской столице Екатеринбурге — в 2016 году открыли производство владельцы крупнейшего в СНГ производителя ламинатных и экструзионных туб «ЛеанГрупп». Завод был запущен в кратчайшие сроки — с момента поиска площадки, набора команды и выпуска первой продукции прошло пять месяцев.

Завод является крупнейшим поставщиком туб для российских потребителей. Сегодня в дочерней компании работает свыше 80 человек, выручка «ЛеанГрупп — Урал» уже в первый год деятельности превысила полмиллиарда российских рублей.

«ПП Полесье» — «Полесье Дг»





Площадку для организации выпуска детских игрушек в России владельцы кобринской компании «ПП Полесье» нашли в Ульяновской области. В середине прошлого года Андрей Гольцман и братья Владимир и Петр Кивака запустили в эксплуатацию фабрику в одном из ее районных центров — Димитровграде.

Местная дочка «Полесье Дг» начала с выпуска конструкторов, машинок, логистических игрушки и с 40 сотрудников. Планируется, что ассортимент постоянно будет расширяться, а штат компании вырастет до 300 человек.

«Серволюкс» — «Загорский бройлер» (имущество)

Риск быть «забаненным» Россельхознадзором, с которым вынужден постоянно работать крупнейший белорусский производитель мяса бройлеров, заставил Евгения Баскина вернуться к идее развивать собственное производство на территории России.

В прошлом году компания «Серволюкс» приобрела имущественный комплекс обанкротившегося подмосковного производителя мяса птицы «Загорский бройлер». На первом этапе на этих площадях будет создан распределительный центр, рассматривается вариант по размещению на них производства по переработке мяса.

«Серволюкс» в начале 2010-х годов предпринимал попытку запустить перерабатывающий завод в России (в Кардымово в Смоленской области), но потом отказался от этой идеи.