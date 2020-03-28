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Какие заводы, принадлежащие белорусам в России, уйдут на недельные выходные из-за вируса
28.03.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси заводы из-за коронавируса пока не закрывают. Зато в соседней России несколько тысяч предприятий, принадлежащих белорусам, из-за распространения инфекции с этой недели закрыл Владимир Путин. TUT.BY посмотрел, на ком из белорусских частников-производственников отразится введение дополнительной выходной недели с сохранением зарплаты.
Группа компаний «Смит» — «Смит-Ярцево»
Могилевчане Евгений и Сергей Павлюки и их партнер Дмитрий Марченко стали из белорусов одними из первых, кто с целью расширения клиентской базы вложил деньги в организацию производства на перспективном рынке. В первой половине 2000-х годов владельцы могилевского «Завода полимерных труб» открыли недалеко от белорусской границы в городе Ярцево производство по выпуску теплоизолированных трубопроводов.
Завод «Смит-Ярцево» в итоге стал «базовым» для Группы компаний «Смит». На нем сегодня занято около 600 человек. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Смоленской области и продает продукцию не только в Россию, но и в Казахстан, Украину, страны дальнего зарубежья. В числе покупателей — нефтяники, энергетики, московский метрополитен, коммунальщики, строители и пр.
В Ярцево работает еще несколько предприятий ГК «Смит» по выпуску пенопропиленовых изделий. В 2018 году производство было организовано на территории Особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Российские и белорусские компании группы также оказывают услуги по проектированию и монтажу трубопроводов.
Yukon Advanced Optics Worldwide — «Мезон-А»
В 1991 году лидчанин Александр Ольшевский стартовал в родном городе с производства подзорных труб. Через некоторое время, объединившись с американским партнером, его компания Yukon Advanced Optics Worldwide перешла на выпуск биноклей, приборов ночного видения и тепловизионных прицелов и стала одним из мировых лидеров в этом сегменте мирового рынка. С 2010-х годов центральный офис Yukon Advanced Optics Worldwide находится в Евросоюзе — в Вильнюсе.
Часть производственных процессов и ассортимента еще в середине 2000-х годов были переведены на смоленское предприятие «Мезон-А». Свыше 50 сотрудников электромонтажного и оптического цехов сегодня собирают цифровые прицелы ночного видения и тепловизионные наблюдательные монокуляры, предназначенные, в основном, для реализации на российском рынке.
Холдинг «Амкодор» — «Амкодор-Брянск»
Упрощением доступа на российский рынок своей техники в 2009 году озаботился «Амкодор». Его акционеры во главе с Александром Шакутиным достигли соглашения с руководством Брянской области о приобретении местного завода «Энергозапчасть» и создали первую зарубежную производственную площадку в структуре холдинга.
Завод «Амкодор-Брянск», на котором работает свыше 100 человек, выпускает фронтальные и универсальные погрузчики, а также снегоочистители. Часть техники, по которой достигнут необходимый уровень локализации, продается российским потребителям на льготных условиях.
В 2018 году «Амкодор» начал еще один производственный проект в России. Холдинг приобрел имущество находившегося в процедуре банкротства Онежского тракторного завода в Петрозаводске и создал на его базе компанию «Амкодор-Онего». Александр Шакутин планирует возобновить производство манипуляторов и харвестеров, вложив в модернизацию завода от 250 до 300 млн долларов. Первые единицы техники сошли с конвейера «Амкодор-Онего» в марте этого года.
«Запагромаш» — «Интех»
Владелец компании «Запагромаш» и бренда «Хозяин» Анатолий Федюкович для продвижения своей продукции на российский рынок выбрал приграничную Смоленщину. В 2009 году он запустил в областном центре завод «Интенсивные технологии», который освоил выпуск техники для кормления и содержания крупного рогатого скота и внесения удобрений.
Производство успешно прошло сертификацию соответствующих российских служб и подключилось к различным федеральным и региональным программам субсидирования российских сельхозпроизводителей. «Интех» — прибыльная компания, которая дает работу около 90 смолянам.
«Санта Бремор» — «Русское море»
В 2013 году производственную площадку в России заполучил владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Он купил у россиян Максима Воробьева и Геннадия Тимченко за 52 млн долларов рыбоперерабатывающий завод «Русское море» в подмосковном Ногинске.
Предприятие, мощность которого на тот момент составляла 35 тыс. тонн продукции в год, специализируется на производстве пресервов из охлажденных норвежских форели и семги, а также икры лососевых рыб. Сделка позволила «Санта Бремору» войти в новые ниши на рыбном рынке СНГ (продукты из красной икры и красной рыбы) и увеличить долю в уже имеющихся сегментах.
«Молочные горки» — «Трубчевский молочный комбинат»
Алексей Савчук, инвестировавший в горецкий завод «Молочные горки» и другие белорусские молокоперерабатывающие предприятия, в начале 2010-х обзавелся производственной площадкой в соседней России.
В 2012 году в городе Трубчевске, расположенном в Брянской области, начал функционировал «Трубчевский молочный комбинат». Его специализацией является выпуск сыров и цельномолочной продукции. Завод — один из крупнейших работодателей районного центра: на нем работает свыше 200 человек.
В 2018 году белорусский бизнесмен приобрел еще один актив в молокоперерабатывающей отрасли соседней страны. Вместе с партнерами-нефтяниками он выкупил акции «Кировского молочного комбината» в Татарстане и создал на его базе новую компанию — «Актанышский молочный комбинат».
Алексею Савчуку также принадлежит молокоперерабатывающее предприятие на территории Черниговской области Украины.
Группа компаний «Алютех» — «Алютех-Сибирь»
В начале 2010-х годов основатель и владелец одного из крупнейших в Восточной Европе производителей секционных ворот, роллет и других алюминиевых конструкций Алексей Жуков частично локализовал их производство на самом дальнем рынке сбыта.
Новосибирская компания «Алютех-Сибирь», занимавшаяся дистрибуцией продукции на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, освоила сборку секционных и гаражных ворот, а также их окраску.
В 2018 году контрольную долю в ГК «Алютех» выкупил немецкий производитель аналогичной продукции Hörmann. Новый владелец поддержал идею Алексея Жукова о продолжении локализации производства в восточной части России. В середине прошлого года «Алютех» подписал с руководством Новосибирской области соглашение о строительстве полноценного завода по выпуску ворот. Предполагается, что предприятие, в которое будет инвестировано более 1 млрд российских рублей, наладит выпуск промышленных и гаражных секционных ворот, алюминиевых профильных систем, перегрузочного оборудования и роллет.
«ЛеанГрупп» — «ЛеанГрупп — Урал»
На границе запада и востока России — в уральской столице Екатеринбурге — в 2016 году открыли производство владельцы крупнейшего в СНГ производителя ламинатных и экструзионных туб «ЛеанГрупп». Завод был запущен в кратчайшие сроки — с момента поиска площадки, набора команды и выпуска первой продукции прошло пять месяцев.
«ПП Полесье» — «Полесье Дг»
Площадку для организации выпуска детских игрушек в России владельцы кобринской компании «ПП Полесье» нашли в Ульяновской области. В середине прошлого года Андрей Гольцман и братья Владимир и Петр Кивака запустили в эксплуатацию фабрику в одном из ее районных центров — Димитровграде.
Местная дочка «Полесье Дг» начала с выпуска конструкторов, машинок, логистических игрушки и с 40 сотрудников. Планируется, что ассортимент постоянно будет расширяться, а штат компании вырастет до 300 человек.
«Серволюкс» — «Загорский бройлер» (имущество)
Риск быть «забаненным» Россельхознадзором, с которым вынужден постоянно работать крупнейший белорусский производитель мяса бройлеров, заставил Евгения Баскина вернуться к идее развивать собственное производство на территории России.
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Посмотрели, на ком из белорусских частников-производственников отразится введение дополнительной выходной недели в России с сохранением зарплаты.
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