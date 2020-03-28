Исследования: коронавирус поражает не только легкие

COVID-19 поражает не только легкие. Почти все, кто заразился, имеют те или иные проблемы с желудком. У 86,7 % инфицированных врачи наблюдали связь коронавируса и начинающихся болезней ЖКТ.

Медики из Уханьского университета науки и технологии и Медицинского университета Нанкина считают, что ситуация не критична. У всех, кто выздоровел, все недуги исчезли. Проблем с желудком не осталось, как и последствий коронавируса.









Глубина поражения ЖКТ напрямую зависит от протекания болезни. Если пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, то у него могут быть серьезные проблемы с органами пищеварения.





К сожалению, зафиксированы и необратимые случаи поражения желудка. Однако у большинства система ЖКТ полностью восстанавливалась.





Ученые считают, что это связано со снижением иммунитета и многочисленными бактериями в организме.



