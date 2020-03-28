﻿ В Италии побит мировой рекорд по смертям за сутки. Самое актуальное про коронавирус к 28 марта. 21.by
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В Италии побит мировой рекорд по смертям за сутки. Самое актуальное про коронавирус к 28 марта

28.03.2020 11:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще один день, когда пандемия COVID-19 не кончилась. К моменту, когда мы публикуем этот материал, она охватила уже 201 страну. Общее число зараженных по всему миру со старта эпидемии достигло почти 600 тысяч человек, погибших – 27,7 тысячи, а излечившихся – свыше 131,7 тысячи. Мировым лидером по смертям от болезни остается Италия: там 9,1 тысячи летальных исходов. В стране побит суточный рекорд по количеству умерших от коронавируса: за сутки +969 гибелей. Это абсолютный мировой рекорд. Следом за Италией в этом печальном рейтинге идет Испания (5,1 тысячи смертей), далее – Китай (3,1 тысячи смертей).

Уточнение. Числа по заболеваемости, смертям и поправившимся от коронавируса пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но вы можете следить за статистикой в онлайне! Вот по этой ссылке.

В мире

  • Америка вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID-19, коронавирусом заразились уже почти 105 тысяч человек. Из них 894 выздоровели, 1711 умерли.

Мы дополняем материал.

 
 
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Еще один день, когда пандемия COVID-19 не кончилась. К моменту, когда мы публикуем этот материал, она охватила уже 201 страну. Общее число зараженных по всему миру со...
 
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