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В Италии побит мировой рекорд по смертям за сутки. Самое актуальное про коронавирус к 28 марта
28.03.2020 11:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Еще один день, когда пандемия COVID-19 не кончилась. К моменту, когда мы публикуем этот материал, она
Уточнение. Числа по заболеваемости, смертям и поправившимся от коронавируса пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но вы можете следить за статистикой в онлайне! Вот по этой
В мире
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Еще один день, когда пандемия COVID-19 не кончилась. К моменту, когда мы публикуем этот материал, она охватила уже 201 страну. Общее число зараженных по всему миру со...
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