Источник материала: Tut.by

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня. Такую статистику привел в пятницу на веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.



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«Темпы роста [количества случаев заражения] достаточно высокие, — отметил он. — В мире в целом, согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США <…> это три дня. То есть каждые три дня в США, в том числе в городской агломерации Балтимора и Вашингтона, количество случаев увеличивается вдвое".

По его словам, темпы распространения заболевания в США соответствуют тем, что наблюдались ранее в Италии. В связи с этим, согласно его прогнозу, на территории страны в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения.

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Снимать ограничения рано

По мнению Ротмана, отменять введенные в США из-за распространения коронавируса санитарные ограничения пока что слишком рано, а дать определенный ответ о том, когда это можно будет сделать — сейчас невозможно. «Мы думаем, что сейчас делать это — слишком рано, а установить какую-либо дату — я думаю, невозможно», — отметил он, отвечая на вопрос о планах властей в ближайшее время вернуть людей на работу.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожностей ввиду вспышки коронавируса. При этом глава администрации заверил, что будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В пятницу Трамп сообщил, что в начале следующей недели примет решение о том, снимать ли санитарные ограничения в некоторых частях страны. Он подчеркнул при этом, что в отношении штата Нью-Йорк ограничения точно отменяться не будут, поскольку там ситуация сейчас наиболее опасная. Однако они могут быть сняты в других регионах, которые были затронуты пандемией не до такой степени. При этом, по словам Трампа, он прислушается к совету специалистов, которые могут рекомендовать снимать ограничения лишь одновременно по всей стране, когда ситуация нормализуется везде.

В начале прошлой неделе Белый дом опубликовал список рекомендаций, направленных на борьбу с распространением в стране нового коронавируса. Помимо прочего, жителям США посоветовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны и прочие места скопления людей. Срок действия этих рекомендаций истекает 30 марта.

«Этот вирус новый, мы не знаем, в какую сторону пойдет статистика. Сегодня абсолютно точно рано это делать (снимать ограничения — прим. ТАСС). А если брать какую-то случайную дату, то мы не знаем, какую. Нам надо просто продолжать следить за ситуацией с вирусом, ситуацией с распространением и принимать решения на основе имеющейся информации», — убежден Ротман. Он подчеркнул при этом, что в команде специалистов Белого дома по борьбе с заболеванием есть множество талантливых специалистов, которым он доверяет в этом вопросе, в том числе Фаучи.

Первые в мире

В пятницу количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тыс . Ранее президент США Дональд Трамп объяснил выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом хорошо функционирующей системой тестирования. Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. «Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил президент. «Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют <…>. Никто не знает, какие цифры в Китае», — считает он.