ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней

28.03.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня. Такую статистику привел в пятницу на веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.


Фото: Reuters

«Темпы роста [количества случаев заражения] достаточно высокие, — отметил он. — В мире в целом, согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США <…> это три дня. То есть каждые три дня в США, в том числе в городской агломерации Балтимора и Вашингтона, количество случаев увеличивается вдвое".

По его словам, темпы распространения заболевания в США соответствуют тем, что наблюдались ранее в Италии. В связи с этим, согласно его прогнозу, на территории страны в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения.

Нью-Йорк поставлен на паузу. 10 дней, которые изменили мегаполис

Снимать ограничения рано

По мнению Ротмана, отменять введенные в США из-за распространения коронавируса санитарные ограничения пока что слишком рано, а дать определенный ответ о том, когда это можно будет сделать — сейчас невозможно. «Мы думаем, что сейчас делать это — слишком рано, а установить какую-либо дату — я думаю, невозможно», — отметил он, отвечая на вопрос о планах властей в ближайшее время вернуть людей на работу.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожностей ввиду вспышки коронавируса. При этом глава администрации заверил, что будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В пятницу Трамп сообщил, что в начале следующей недели примет решение о том, снимать ли санитарные ограничения в некоторых частях страны. Он подчеркнул при этом, что в отношении штата Нью-Йорк ограничения точно отменяться не будут, поскольку там ситуация сейчас наиболее опасная. Однако они могут быть сняты в других регионах, которые были затронуты пандемией не до такой степени. При этом, по словам Трампа, он прислушается к совету специалистов, которые могут рекомендовать снимать ограничения лишь одновременно по всей стране, когда ситуация нормализуется везде.

В начале прошлой неделе Белый дом опубликовал список рекомендаций, направленных на борьбу с распространением в стране нового коронавируса. Помимо прочего, жителям США посоветовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны и прочие места скопления людей. Срок действия этих рекомендаций истекает 30 марта.

«Этот вирус новый, мы не знаем, в какую сторону пойдет статистика. Сегодня абсолютно точно рано это делать (снимать ограничения — прим. ТАСС). А если брать какую-то случайную дату, то мы не знаем, какую. Нам надо просто продолжать следить за ситуацией с вирусом, ситуацией с распространением и принимать решения на основе имеющейся информации», — убежден Ротман. Он подчеркнул при этом, что в команде специалистов Белого дома по борьбе с заболеванием есть множество талантливых специалистов, которым он доверяет в этом вопросе, в том числе Фаучи.

Первые в мире

В пятницу количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тыс. Ранее президент США Дональд Трамп объяснил выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом хорошо функционирующей системой тестирования. Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. «Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил президент. «Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют <…>. Никто не знает, какие цифры в Китае», — считает он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня. Такую статистику...
 
Новости дня
Новости
 
Третий случай коронавируса подтвержден в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика