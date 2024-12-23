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Таких домов в Минске еще не было. Посмотрели, как начинается стройка модного ЖК от госзастройщика
23.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе «Минскстрой»
Как сообщал застройщик, в первой очереди будут возведены два дома: один на 17, второй – на 18 этажей. Рядом построят и пятиуровневый открытый паркинг.
Квартиры в домах обещают разных планировок: от студий до двухуровневых с видом на город и парк. В жилье запроектированы панорамные окна, а в некоторых квартирах квартиры-студии окна будут даже в ванных комнатах.
Надо сказать, что первоначальная концепция застройки, которую представляли еще пару лет назад, за прошедшее время была откорректирована совсем незначительно. Высотные дома, как и предполагалось, будут иметь сложные силуэты и необычные в наших широтах скатные ломаные кровли. Здания не будут стоять «по линеечке», их развернут друг к другу под разными углами, но своими пропорциями они создадут единый ансамбль. Фасады домов получат декор под кирпичную кладку.
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