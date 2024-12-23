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Таких домов в Минске еще не было. Посмотрели, как начинается стройка модного ЖК от госзастройщика

23.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На прошлой неделе «Минскстрой» сообщил о начале стройки нового ЖК на пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской. Именно тут собираются построить жилой комплекс, подобных которому в Минске еще не было. Похоже, что красивые рендеры в этом случае действительно станут реальностью. Мы съездили на стройплощадку (бывшие производственные территории) и посмотрели на старт масштабного проекта.


Напомним, что речь идет о бывшей производственной площадке «Минскдрева» на пересечении улиц Захарова и Андреевской – это недалеко от станции метро «Пролетарская».

Сейчас на месте, где раньше располагались производственные корпуса предприятия, кипит работа. Весной тут снесли 11 старых построек, от которых сегодня уже ничего не осталось.



Отметим, что подобраться к будущему модному кварталу пока достаточно сложно. От любопытных глаз стройплощадку с одной стороны скрывает старый забор «Минскдрева», а с другой – железная дорога.




Тем не менее, с улицы можно увидеть рабочих, два установленных подъемных крана и первый уровень одного из домов.



Как сообщал застройщик, в первой очереди будут возведены два дома: один на 17, второй – на 18 этажей. Рядом построят и пятиуровневый открытый паркинг.

Квартиры в домах обещают разных планировок: от студий до двухуровневых с видом на город и парк. В жилье запроектированы панорамные окна, а в некоторых квартирах квартиры-студии окна будут даже в ванных комнатах.



Надо сказать, что первоначальная концепция застройки, которую представляли еще пару лет назад, за прошедшее время была откорректирована совсем незначительно. Высотные дома, как и предполагалось, будут иметь сложные силуэты и необычные в наших широтах скатные ломаные кровли. Здания не будут стоять «по линеечке», их развернут друг к другу под разными углами, но своими пропорциями они создадут единый ансамбль. Фасады домов получат декор под кирпичную кладку.



Всего на этом месте построят 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. На первых уровнях домов откроются кафе и магазинчики, а во дворах появятся общественные пространства и площадки для активностей детей.

Судя по всему, ожидать старта продаж стоит в следующем году.


 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе «Минскстрой» сообщил о начале стройки нового ЖК на пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской. Именно тут собираются построить жилой...
 
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