Таких домов в Минске еще не было. Посмотрели, как начинается стройка модного ЖК от госзастройщика

Как сообщал застройщик, в первой очереди будут возведены два дома: один на 17, второй – на 18 этажей. Рядом построят и пятиуровневый открытый паркинг.

Квартиры в домах обещают разных планировок: от студий до двухуровневых с видом на город и парк. В жилье запроектированы панорамные окна, а в некоторых квартирах квартиры-студии окна будут даже в ванных комнатах.