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Трамп подписал закон о выделении $ 2 трлн помощи экономике США из-за вируса

28.03.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трамп подписал закон о выделении $ 2 трлн помощи экономике из-за вируса
Этот пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам.


Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $ 2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Трампа, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который «обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям».

Эти средства должны пойти как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

Так, граждане с годовым доходом до $ 75 тыс. должны получить прямые выплаты в размере $ 1,2 тыс., а семьи с детьми — выплаты по $ 500 на каждого ребенка. Поддержка предусмотрена и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. На займы для малого бизнеса будет выделено $ 367 млрд, еще $ 130 млрд пойдет на нужды больниц.

Ранее 27 марта законопроект поддержала палата представителей, а за несколько дней до этого — американский сенат. Администрация Трампа согласовала с сенатом меры по поддержке экономики страны 25 марта.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, США сейчас возглавляет тройку лидеров по числу заболевших (104 686 человек) — после Китая (81 946) и Италии (86 498). В США 27 марта было выявлено свыше 18 тысяч новых случаев.

Трамп, объясняя выход США на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, заявил, что это произошло из-за числа сделанных в стране тестов. По данным проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 27 марта в США их сделали более 625 тыс.

 
 
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Этот пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы...
 
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