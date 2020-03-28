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Александр Лукашенко: «Я живу той же жизнью, что и жил. С хоккеистами руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее»
28.03.2020 13:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что не менял свой привычный жизненный уклад под влиянием пандемии коронавируса.
«Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера была тренировка с хоккеистами, встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее», – сказал Лукашенко.
Напомним, по состоянию на 27 марта в Беларуси подтверждено 94 случая заражения коронавирусом.
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Александр Лукашенко: «Я живу той же жизнью, что и жил. С хоккеистами руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее»
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что не менял свой привычный жизненный уклад под влиянием пандемии коронавируса.
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