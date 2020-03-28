В Гродно - третий случай коронавируса. Что известно о заболевшем

Источник материала: Tut.by

Лабораторно подтвержден третий случай COVID-19 в Гродно у пациента областной инфекционной больницы, сообщает «Гродненская правда». Мужчина прибыл из Швеции одновременно со вторым зараженным и госпитализирован одновременно с ним.



Фото: Reuters

Напомним, первый случай коронавируса в Гродненской области был зафиксирован 11 марта у 62-летней женщины, которая вернулась домой из Италии. Гродненка сама обратилась за медицинской помощью, хоть никаких симптомов у нее не было. Пациентка была изолирована.

Вторым заболевшим стал 29-летний гродненец. Он вернулся в Беларусь самолетом из Швеции. В Европе мужчина работал водителем-дальнобойщиком.

Напомним, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 94, выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. В Минздраве, кстати, объяснили, почему в Беларуси цифры по коронавирусу ниже, чем в ЕС .