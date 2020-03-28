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В Гродно - третий случай коронавируса. Что известно о заболевшем
28.03.2020 14:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лабораторно подтвержден третий случай COVID-19 в Гродно у пациента областной инфекционной больницы,
Напомним, первый случай коронавируса в Гродненской области был зафиксирован 11 марта у 62-летней женщины, которая вернулась домой из Италии. Гродненка сама обратилась за медицинской помощью, хоть никаких симптомов у нее не было. Пациентка была изолирована.
Вторым заболевшим стал 29-летний гродненец. Он вернулся в Беларусь самолетом из Швеции. В Европе мужчина работал водителем-дальнобойщиком.
Напомним, число зараженных коронавирусом в стране
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Лабораторно подтвержден третий случай COVID-19 в Гродно у пациента областной инфекционной больницы.
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