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В Нью-Йорке за сутки отмечено более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Нью-Йорке за сутки отмечено более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Количество зараженных новым коронавирусом в американском городе Нью-Йорке за сутки возросло на 3585, летальных исходов — на 85. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт мэра мегаполиса Билла де Блазио.

«По состоянию на 18:00 27 марта (1.00 28 марта по белорусскому времени. — Прим. БЕЛТА) зарегистрировано 26697 случаев COVID-19 и 450 умерших. В Бронксе насчитывается 4880 подтвержденных случаев заражения, в Бруклине — 7091, на Манхэттене — 4627, в Куинсе — 8529 и на Стейтен-Айленде — 1534», — говорится в сообщении.

Сутки назад в городе насчитывалось 23112 зараженных и 365 умерших от COVID-19.

Как сообщил в пятницу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в его штате за последние сутки зафиксировали 7377 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 44635. При этом число умерших из-за коронавируса увеличилось за сутки на 134, достигнув 519.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1693 человека, поправились 870 инфицированных.

https://www.belta.by/

 
 
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Количество зараженных новым коронавирусом в американском городе Нью-Йорке за сутки возросло на 3585, летальных исходов — на 85. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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