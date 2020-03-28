Беларусы требуют снести «Табакерки», чтобы спасти курильщиков от коронавируса

Источник материала: KYKY

На сайте «Удобный город» вновь появилось электронное обращние с требованием сноса «Табакерок». Но повод уже не такой, как раньше: теперь речь о пандемии коронавируса. Авторы петиции считают, что табачные ларьки только ускоряют развитие инфекции в стране. Вот какие агрументы они приводят:

«По данным ВОЗ, к группе риска заболевания COVID-19 относятся люди старше 60 лет и те, у кого есть проблемы с давлением и сердцем, сахарный диабет или другие хронические заболевания. Кроме того, западные специалисты установили еще одну уязвимую группу – это люди, курящие сигареты и вейп, а также потребители наркотиков (марихуаны, метамфетамина и опиоидов).

ВОЗ подтвердила связь между активным и пассивным курением и возникновением серьезных симптомов COVID-19. Это связано с вредом, который табак оказывает на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Кроме того, курильщики часто прикасаются к лицу и губам, что увеличивает вероятность заражения.

Исследование китайских медиков показало, что у курильщиков риск развития пневмонии на 14% выше, чем у тех, кто не курит. По мнению профессора медицины Калифорнийского университета Стентона Гланца, минимальную помощь, которую может оказать себе зараженный COVID-19, – это бросить курить. «Вейпинг воздействует на ваши легкие на всех уровнях. Он влияет на иммунную функцию в полости носа, воздействуя на реснички, мешая верхним дыхательным путям очищаться от вирусов», – объяснил Гланц.

В ВОЗ считают, что положительное влияние на эпидемию могут оказать ограничения продажи табака на законодательном уровне. Например, снижение спроса на табачные изделия потенциально уменьшат число встреч, способствующих распространению вируса.

27.07.2019 вступил в силу антитабачный Декрет №2, где говорится о запрете курения на остановках общественного транспорта. В постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 35 говорится о том, что объекты, где курение табачных изделий запрещено, должны обозначаться специальным знаком о запрете курения.

Полагаем, в нарушение этого Декрета на остановках установлены киоски «Табакерка». Не все граждане обладают социальной ответственностью, покупают в этих киосках сигареты и продолжают курить на остановках.

1. Просим убрать с остановок общественного транспорта киоски «Табакерка» как способствующие дополнительным рискам при эпидемии CОVID-19, а также способствующие распространению вредных привычек, угрозе ухудшения здоровья некурящих людей.

2. Все остановочные пункты оборудовать знаком «курение запрещено».

Пока петицию подписали 16 человек (свою подпись можете оставить по ссылке ). Спустя девять дней ее направят Минский городской исполнительный комитет. Мы расскажем, как ответят чиновники.