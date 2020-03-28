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Беларусы требуют снести «Табакерки», чтобы спасти курильщиков от коронавируса
28.03.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
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«По данным ВОЗ, к группе риска заболевания COVID-19 относятся люди старше 60 лет и те, у кого есть проблемы с давлением и сердцем, сахарный диабет или другие хронические заболевания. Кроме того, западные специалисты установили еще одну уязвимую группу – это люди, курящие сигареты и вейп, а также потребители наркотиков (марихуаны, метамфетамина и опиоидов).
ВОЗ подтвердила связь между активным и пассивным курением и возникновением серьезных симптомов COVID-19. Это связано с вредом, который табак оказывает на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Кроме того, курильщики часто прикасаются к лицу и губам, что увеличивает вероятность заражения.
Исследование китайских медиков показало, что у курильщиков риск развития пневмонии на 14% выше, чем у тех, кто не курит. По мнению профессора медицины Калифорнийского университета Стентона Гланца, минимальную помощь, которую может оказать себе зараженный COVID-19, – это бросить курить. «Вейпинг воздействует на ваши легкие на всех уровнях. Он влияет на иммунную функцию в полости носа, воздействуя на реснички, мешая верхним дыхательным путям очищаться от вирусов», – объяснил Гланц.
В ВОЗ считают, что положительное влияние на эпидемию могут оказать ограничения продажи табака на законодательном уровне. Например, снижение спроса на табачные изделия потенциально уменьшат число встреч, способствующих распространению вируса.
27.07.2019 вступил в силу антитабачный Декрет №2, где говорится о запрете курения на остановках общественного транспорта. В постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 35 говорится о том, что объекты, где курение табачных изделий запрещено, должны обозначаться специальным знаком о запрете курения.
Полагаем, в нарушение этого Декрета на остановках установлены киоски «Табакерка». Не все граждане обладают социальной ответственностью, покупают в этих киосках сигареты и продолжают курить на остановках.
1. Просим убрать с остановок общественного транспорта киоски «Табакерка» как способствующие дополнительным рискам при эпидемии CОVID-19, а также способствующие распространению вредных привычек, угрозе ухудшения здоровья некурящих людей.
Пока петицию подписали 16 человек (свою подпись можете оставить по
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На сайте «Удобный город» вновь появилось электронное обращние с требованием сноса «Табакерок». Но повод уже не такой, как раньше: теперь речь о...
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