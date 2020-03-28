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Отрицательные цены на нефть зафиксировали на рынке США

28.03.2020 14:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отрицательные цены на нефть зафиксировали на рынке США

На американском рынке в связи с пандемией коронавируса упал спрос на нефть, передает агентство Bloomberg.

Первой отрицательную цену на углеводороды поставила компания Wyoming Asphalt Sour.  Ее нефть используется в основном для производства битума. Так как этот сорт содержит большое количество примесей, его трудно обрабатывать. Помимо этого, возникают сложности с транспортировкой сырья потребителям из-за удаленности месторождений от морских портов. Производители готовы доплачивать за отгрузку, чтобы избежать остановки добычи.

Агентство Bloomberg напомнило, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, резко упал спрос и на нефтепродукты, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость.

ФОТО: REUTERS/Lucas Jackson

 

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На американском рынке в связи с пандемией коронавируса упал спрос на нефть, передает агентство Bloomberg. Первой отрицательную цену на углеводороды поставила...
 
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