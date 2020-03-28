|
Отрицательные цены на нефть зафиксировали на рынке США
28.03.2020 14:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
На американском рынке в связи с пандемией коронавируса упал спрос на нефть,
Первой отрицательную цену на углеводороды поставила компания Wyoming Asphalt Sour. Ее нефть используется в основном для производства битума. Так как этот сорт содержит большое количество примесей, его трудно обрабатывать. Помимо этого, возникают сложности с транспортировкой сырья потребителям из-за удаленности месторождений от морских портов. Производители готовы доплачивать за отгрузку, чтобы избежать остановки добычи.
Агентство Bloomberg напомнило, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, резко упал спрос и на нефтепродукты, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость.
ФОТО: REUTERS/Lucas Jackson
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На американском рынке в связи с пандемией коронавируса упал спрос на нефть, передает агентство Bloomberg. Первой отрицательную цену на углеводороды поставила...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)