Отрицательные цены на нефть зафиксировали на рынке США

Источник материала: ОНТ

На американском рынке в связи с пандемией коронавируса упал спрос на нефть, передает агентство Bloomberg.

Первой отрицательную цену на углеводороды поставила компания Wyoming Asphalt Sour. Ее нефть используется в основном для производства битума. Так как этот сорт содержит большое количество примесей, его трудно обрабатывать. Помимо этого, возникают сложности с транспортировкой сырья потребителям из-за удаленности месторождений от морских портов. Производители готовы доплачивать за отгрузку, чтобы избежать остановки добычи.

Агентство Bloomberg напомнило, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, резко упал спрос и на нефтепродукты, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость.

ФОТО: REUTERS/Lucas Jackson

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