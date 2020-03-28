|
Первый грузовой поезд отправился в Европу из Уханя
28.03.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПервый грузовой поезд (с начала вспышки коронавируса) сегодня покинул станцию Ухань. Через две недели он прибудет в пункт назначения - немецкий город Дуйсбург. В Европу, в частности, отправлены товары медицинского назначения и предметы первой необходимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый грузовой поезд (с начала вспышки коронавируса) сегодня покинул станцию Ухань. Через две недели он прибудет в пункт назначения - немецкий город Дуйсбург. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)