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США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом
28.03.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство США выделит 247 млн долларов на чрезвычайную медицинскую и гуманитарную помощь для оказания помощи нуждающимся странам для борьбы с пандемией COVID-19. Среди стран, которые получат финансовую помощь — Беларусь. Нашей стране выделят 1,3 миллиона долларов, сообщает
В Госдепе отмечают, что США мобилизуют все необходимые ресурсы для быстрого реагирования как внутри страны, так и за рубежом. Деньги выделят 64 странам, которым, по мнению правительства США, «грозит самый высокий риск» распространения коронавируса.
Беларусь получит 1,3 млн долларов на финансирование здравоохранения, чтобы
— Эта новая помощь идет в дополнение к десятилетиям инвестиций США в Беларусь, включая почти 1,5 миллиона долларов на здравоохранение и более 301 миллиона долларов в общей сумме помощи США за последние 20 лет, — отмечает Госдеп.
Напомним, в Беларуси последние данные о заразившихся и выздоровевших Минздрав сообщал
На 28 марта в
Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов —
27 марта президент США Дональд Трамп
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Деньги получат 64 страны, которым, по мнению правительства США, «грозит самый высокий риск» распространения коронавируса.
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