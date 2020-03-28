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США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

28.03.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство США выделит 247 млн долларов на чрезвычайную медицинскую и гуманитарную помощь для оказания помощи нуждающимся странам для борьбы с пандемией COVID-19. Среди стран, которые получат финансовую помощь — Беларусь. Нашей стране выделят 1,3 миллиона долларов, сообщает Госдеп.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Госдепе отмечают, что США мобилизуют все необходимые ресурсы для быстрого реагирования как внутри страны, так и за рубежом. Деньги выделят 64 странам, которым, по мнению правительства США, «грозит самый высокий риск» распространения коронавируса.

Беларусь получит 1,3 млн долларов на финансирование здравоохранения, чтобы

  • подготовить лабораторные системы,
  • активизировать выявление случаев и эпиднадзор,
  • поддержать технических экспертов для реагирования и готовности,
  • поддержать информирование о рисках и многое другое.

— Эта новая помощь идет в дополнение к десятилетиям инвестиций США в Беларусь, включая почти 1,5 миллиона долларов на здравоохранение и более 301 миллиона долларов в общей сумме помощи США за последние 20 лет, — отмечает Госдеп.

Напомним, в Беларуси последние данные о заразившихся и выздоровевших Минздрав сообщал вчера. Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 94, выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. В Минздраве, кстати, объяснили, почему в Беларуси цифры по коронавирусу ниже, чем в ЕС.

На 28 марта в тройке лидеров по числу заболевших в мире США (104 686 человек), Китай (81 946), Италия (86 498). В США 27 марта было выявлено свыше 18 тысяч новых случаев.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня.

27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $ 2 трлн помощи экономике из-за вируса. Этот пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны.

 
 
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Деньги получат 64 страны, которым, по мнению правительства США, «грозит самый высокий риск» распространения коронавируса.
 
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