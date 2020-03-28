Джокович передал миллион евро для борьбы с коронавирусом в Сербии

Источник материала: Tut.by

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, передал миллион евро на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на сербское телевидение.



Reuters

Решила помочь Сербии и бывшая теннисистка Ана Иванович, закупившая 35 аппаратов ИВЛ.

В Сербии от коронавируса скончались семь человек, в стране насчитывается более 450 зараженных.