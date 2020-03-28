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Джокович передал миллион евро для борьбы с коронавирусом в Сербии
28.03.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, передал миллион евро на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом, сообщает
Решила помочь Сербии и бывшая теннисистка Ана Иванович, закупившая 35 аппаратов ИВЛ.
В Сербии от коронавируса скончались семь человек, в стране насчитывается более 450 зараженных.
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Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, передал миллион евро на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
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