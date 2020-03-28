Россия с 30 марта полностью закрывает границу, в том числе с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Россия с 30 марта полностью закрывает свои границы. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в подписанном Мишустиным распоряжении.

В документе поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции».

Исключение сделано:

для дипломатов и членов их семей, членов официальных делегаций;

водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

россиян, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, при наличии подтверждающих документов;

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно;

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации;

жителей Калининграда, жителей Донецких и Луганских областей Украины с российскими паспортами, среди прочего.

(Дополняется)