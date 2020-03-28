|
Россия с 30 марта полностью закрывает границу, в том числе с Беларусью
28.03.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия с 30 марта полностью закрывает свои границы. Соответствующее
«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в подписанном Мишустиным распоряжении.
В документе поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции».
Исключение сделано:
(Дополняется)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)