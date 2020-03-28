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Россия с 30 марта полностью закрывает границу, в том числе с Беларусью

28.03.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия с 30 марта полностью закрывает свои границы. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в подписанном Мишустиным распоряжении.

В документе поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции».

Исключение сделано:

  • для дипломатов и членов их семей, членов официальных делегаций;
  • водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
  • россиян, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, при наличии подтверждающих документов;
  • граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно;
  • граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации;
  • жителей Калининграда, жителей Донецких и Луганских областей Украины с российскими паспортами, среди прочего.

(Дополняется)

 
 
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«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты...
 
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