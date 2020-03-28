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БГК имени Мешкова в четвертый раз обыграл гандболистов СКА

28.03.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова уверенно обыграл минский СКА со счетом 40:32 в центральном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова в четвертый раз обыграл гандболистов СКА

Сегодняшняя встреча на площадке столичного дворца спорта "Уручье" в связи с коронавирусом прошла без зрителей, что негативно сказалось на игре армейцев. Лишенные поддержки своих болельщиков, подопечные Игоря Папруги не смогли на равных сражаться с командой Рауля Алонсо и уже к перерыву уступали 7 мячей - 13:20. Во второй половине гости также полностью контролировали ход матча и без проблем добились победы.

Это четвертая в сезоне виктория брестчан над своими главными конкурентами, и они практически обеспечили себе очередной чемпионский титул. Гандболисты СКА выиграли у БГК лишь однажды, и теперь фаворитам национального первенства осталось встретиться всего раз - 15 мая в Бресте. Кроме того, они могут сыграть в финале розыгрыша Кубка Беларуси, если одержат победы в полуфинальных поединках.

В еще одном сегодняшнем матче могилевский клуб "Машека" переиграл в Минске гандболистов БГУФК-СКА - 32:29. Позже "Гомель" примет на своей площадке гродненский "Кронон".

Положение команд: БГК имени Мешкова - 44 очка (23 матча), СКА - 42 (25), "Машека" - 21 (24), БГУФК-СКА - 15 (25), "Кронон" - 14 (24), "Гомель" - 8 (23).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова уверенно обыграл минский СКА со счетом 40:32 в центральном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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