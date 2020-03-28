Кирилл Альшевский: «Мне трудно сейчас сказать четко, почему были пропущены эти два мяча. Но очевидно, что это системная ошибка»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал поражение от «Славии» (1:2) в матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол» .

– Вы внесли четыре изменения в состав по сравнению с прошлым матчем. С чем это связано?

– Ротация. С учетом того, что мы играем и в Кубке, и в чемпионате, мы хотели бы, чтобы наши футболисты были максимально свежие. Так и происходит. С позиции того, что некоторым футболистам мы предоставляем возможность получить практику. Чтобы наша общая обойма была максимально большой.

– Сегодня очень хорошо играла команда соперника, или не все получилось у вас?

– Хорошая игра команды соперника, с чем я ее и поздравляю.

– БАТЭ нанес все семь ударов по воротам. С чем связана столь низкая агрессивность?

– С тем, что мы не создаем достаточно моментов, чтобы можно было пробить. Здесь все просто. Если мы не играем достаточно хорошо и не находимся максимально близко к воротам соперника, отсюда и такое количество моментов.

– Можно ли назвать футбол, который показывает БАТЭ, весенним?

– Поймите правильно. Мы можем сетовать на недостаточно хорошее поле. На то, что недостаточно хорошо вкатились в сезон. Прекрасно понимаем, что соперник ровно в таких условиях, что и мы. Поле позволило им забить два мяча, нам – не позволило. Значит, вопрос, наверное, не в поле. Все в равных условиях. И весенний футбол применим для двух команд. Хотя первый тайм был содержательный, второй с нашей стороны был, откровенно говоря, слабый. Мы сбились на большое количество дальних передач и создали минимум голевых моментов.

– Влияло на игру качество поля?

– Очевидно, что поле не самого лучшего качества. Но я бы хотел повторить еще раз: вопрос по поводу нашего результата ни в коем случае не в поле. Хотелось бы играть на другом. Но ровно такие же вещи скажет и мой коллега.

– БАТЭ много пропускает. Правильно ли говорить, что на данный момент главная проблема команды – это защита?

– Проблема не в защите. Проблема в выполнении своих функций. Обороняются не только вратарь и защитники, обороняется вся команда. И пропущенные мячи – это следствие ошибок не только игроков обороны. Мне трудно сейчас сказать четко, почему были пропущены эти два мяча, в этом нужно разобраться. Но очевидно, что это системная ошибка, – сказал Альшевский.

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