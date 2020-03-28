Истории трёх случчан, которые находятся на самоизоляции

Источник материала: Слуцк Город





Общение с близкими по телефону, редкие выходы в магазин, удалённая работа и учёба. Школьник, работник госпредприятия и сотрудница частной фирмы рассказали SlutskGorod, почему они изолировались от людей.

Из-за пандемии правительства многих стран принимают меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19: объявляют карантин, закрывают границы и настаивают на самоизоляции своих граждан. В Беларуси жёстких мер нет, и всё же некоторые предпочитают избегать любых контактов. Мы нашли троих таких случчан.

Звоню друзьям, общаюсь в интернете, смотрю фильмы

Учащийся одной из школ Слуцка рассказал, что на самоизоляции находится неделю. Такое решение приняли его родители. Кроме того, младший брат школьника, как и он, не посещает детский сад.

— Родители пришли в школу и написали заявление. Скажу, что администрация, мягко сказать, была не в восторге от такого известия, хотя этому не препятствует.

В нашем классе и школе в целом есть ещё несколько детей, которые также находятся на самоизоляции. Считаю это правильной мерой, чтобы хоть как-то помешать распространению любого вируса.

В последнее время на занятия приходили ребята с «конкретным» кашлем и явно нездоровым видом. Только учителя на это никакого внимания не обращали и не отправляли к медсестре. Знаю, в других школах и температуру детям меряют, и за состоянием здоровья следят. А у нас к этому отношение никакое.

Пока нахожусь дома, новые темы узнаю у одноклассников по телефону, самостоятельно их изучаю и выполняю задания. В свободное время звоню друзьям, общаюсь в интернете, смотрю фильмы.

Сейчас особенно нужно стараться избегать людных мест, торговых центров. Поэтому на улицу выхожу редко. Один раз был в маленьком продуктовом магазине рядом с домом. Старался ничего не трогать руками, прикрывался воротником куртки, а по возвращению домой тщательно вымыл руки с мылом. У нас дома есть одна маска и две пары перчаток, но пока мы этим не пользуемся.

Лично меня коронавирус не пугает, ведь я молодой, мне бояться не надо. Хотя немного страшно. Если ситуация будет ухудшаться, родители тоже самоизолируются. Но я не думаю, что у нас введут карантин. Надеюсь, к концу каникул пандемия пройдёт.

Пока в маске не хожу, но если понадобится, надену и противогаз

Работник банковской сферы рассказал, что уже две недели работает удалённо. Эта инициатива исходила от руководства банка, и к такому решению сотрудники отнеслись с пониманием.

— У нас большая государственная организация. На «удалёнку» отправили примерно 10% сотрудников с разъездным характером работы, как у меня. Потому что мы находимся в группе риска. Сейчас я консультирую клиентов из дома по телефону.

Из таких сотрудников в офисе оставили только пару человек, и если кто-то из коллег заболеет, придётся нам выходить выезжать по заявкам. Ведь мы обслуживающая организация, и наши обязанности никто не снимет.

На работе нас проинструктировали перед уходом на «удалёнку», чтобы мы сократили походы в места массового скопления людей, а подробный инструктаж выслали каждому на почту. Пока не всё так критично в стране, но массовое заболевание коронавирусом может случиться. И этого руководство не исключает.

Есть у нас сотрудники семейные, которым приходится и детей возить в садик, и жен с работы забирать. Это социальные моменты, и полностью их исключить будет неправильным. Но лично я стараюсь выходить из дома только по большой надобности. К примеру в магазин, который находится рядом с домом, иду в 22:00, когда максимально мало народу.

В квартире я живу один, с близкими и друзьями я общаюсь только по телефону, и по мне – это идеальная самоизоляция. Родители далеко, отнеслись к моей удалённой работе с одобрением. Младший брат пошутил, что у меня отличные каникулы, а некоторые знакомые восприняли ситуацию с удивлением. Но самое главное - никому при этом не пришлось объяснять причину.

Если введут карантин, то по мировому опыту большинство объектов в стране работать перестанут. Уверен, что будет сложно организовать работу того же хлебозавода или мясокомбината, от которых зависит вся наша социальная сфера. Или если на такие «каникулы» уйдёт ЖКХ, то мы утонем в грязи.

Думаю, пока у нас не тот случай, когда нужно поднимать панику. Но болячка эта невидима, и может в любой момент случиться с каждым из нас. Её коварство ещё в том, что проявляется она не сразу, поэтому выявить коронавирус в первые дни не удаётся.

У меня есть немного медицинских масок, давно покупал, возможно и пригодятся. Пока я не хожу в них, но если понадобится, надену и противогаз.

Думаю, что ситуация намного серьёзнее

Сотрудница частной фирмы из Слуцка на самоизоляции находится почти три недели, работает удалённо. К этому решению девушку подтолкнула информация из соседних стран. Кроме того, её дочь также не посещала школу последнюю учебную неделю.

— В обществе на счёт самоизоляции разные мнения, большинство считают эту меру перебором, равно как медицинские маски и перчатки. Но когда вирус стал подбираться ближе к Беларуси, чтобы не подвергать риску свою семью, я решила работать удалённо.

После того, как единичные случаи заболевания переросли в десятки, я решила перевести ребёнка на домашнее обучение. А вот муж работу на дом взять не может - работает в транспортной сфере.

Мы живём в частном доме, и это, на мой взгляд, сегодня лучший вариант. Гостей из города не приглашаем, да и сами не ходим. С соседями встречаемся на улице, стараемся держать дистанцию, благо многие понимают – ситуация не шуточная.

В магазин езжу раз в неделю на автомобиле, выбрала самый маленький на окраине города, где есть всё необходимое. Всегда захожу в маске, работники уже привыкли и спокойно реагируют. Кстати, заметила, что продавцы обслуживают покупателей в перчатках, правда порванные не спешат менять. Возможно, запасных начальство не выдаёт, или просто такое отношение у людей.

На днях 70-летняя соседка рассказала, что сыновья отказались её возить в магазин за продуктами. Сказали, что сами всё будут покупать по списку, который она напишет. Для меня этот поступок является примером, как нужно заботиться о родителях.

Очень переживаю за свою маму, которая живёт в другой области. В магазине она старается брать акционные продукты и на всём экономить. Я ей предложила обратиться в социальный центр, чтобы ей всё приносили на дом. Только она была против. Но после недели моих лекций на тему безопасности, обещала в ближайшее время обратиться в центр.

Недавно мне пришлось ехать в больницу, и для меня было приятным удивлением, что многие люди там ходят в медицинских масках. В ней была и я. На обратном пути решила заехать в офис, очень соскучилась. Шеф при виде меня расплылся в улыбке, но от приветственных объятий мы обоюдно воздержались. Вместо этого он мне предложил антисептик.

Уверена, что ситуация намного серьёзнее, чем нам рассказывает статистика. Тогда как объяснить разметки в магазинах, антисептики кругом и всюду, масочный режим и остановку плановых госпитализаций. А ещё интересно, почему настоятельно рекомендуют самоизолироваться пожилым гражданам? Недавно я шутила про коронавирус, но сейчас уже совсем не смешно.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by

Фото: bjdclub.ru