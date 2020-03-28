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Он вернулся? В Италии рекорд по смертности от коронавируса: 969 скончавшихся

28.03.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Италии число жертв коронавируса установило новый печальный рекорд: 969 человек за сутки.

Как пишет CentralAsia (CA), такой статистики, отмечают специалисты, с начала эпидемии не было ни в одной стране мира, передает euronews.

Власти в очередной раз заявили, что жесткий карантин - единственная возможность остановить распространение смертельного вируса. Финансовая гвардия передала римской полиции и карабинерам свои дроны, чтобы они могли более эффективно отслеживать нарушителей карантина.



В городе Крема в центре Ломбардии армия возводит полевой госпиталь, чтобы разгрузить донельзя переполненные местные больницы. Министр обороны Лоренцо Герини провёл в пятницу видеоконференцию с больничными подразделениями на местах. Он отдал должное их усилиям, отметив, что "они призваны действовать в чрезвычайно сложных обстоятельствах".


Вслед за всемирно известными брендами Armani и Gucci, которые переключили производственные мощности на выпуск масок и одноразовых комбинезонов для врачей, Джанлука Брагути - владелец косметической компании Biokosmes в провинции Лекко - начал выпускать дезинфицирующие средства.

- Сегодня мы выпускаем 20 000 маленьких бутылочек геля и 1000 больших ёмкостей для больниц в сутки. Мы разработали эту формулу в 2004 году, в разгар эпидемии атипичной пневмонии, и теперь адаптировали ее, следуя требованиям ВОЗ, - говорит он.

Общее число инфицированных в Италии превзошло показатель Китая, составив 86 498 человек. За сутки на Апеннинском полуострове отмечено 4 401 новых случаев заражения. Как отметили в Высшем институте здоровья, в Италии пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения.
 
 
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В Италии число жертв коронавируса установило новый печальный рекорд: 969 человек за сутки.
 
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