Он вернулся? В Италии рекорд по смертности от коронавируса: 969 скончавшихся

пишет CentralAsia (CA), такой статистики, отмечают специалисты, с начала эпидемии не было ни в одной стране мира, передает euronews. КакCentralAsia (CA), такой статистики, отмечают специалисты, с начала эпидемии не было ни в одной стране мира, передает euronews.





Власти в очередной раз заявили, что жесткий карантин - единственная возможность остановить распространение смертельного вируса. Финансовая гвардия передала римской полиции и карабинерам свои дроны, чтобы они могли более эффективно отслеживать нарушителей карантина.













В городе Крема в центре Ломбардии армия возводит полевой госпиталь, чтобы разгрузить донельзя переполненные местные больницы. Министр обороны Лоренцо Герини провёл в пятницу видеоконференцию с больничными подразделениями на местах. Он отдал должное их усилиям, отметив, что "они призваны действовать в чрезвычайно сложных обстоятельствах".









Вслед за всемирно известными брендами Armani и Gucci, которые переключили производственные мощности на выпуск масок и одноразовых комбинезонов для врачей, Джанлука Брагути - владелец косметической компании Biokosmes в провинции Лекко - начал выпускать дезинфицирующие средства.





- Сегодня мы выпускаем 20 000 маленьких бутылочек геля и 1000 больших ёмкостей для больниц в сутки. Мы разработали эту формулу в 2004 году, в разгар эпидемии атипичной пневмонии, и теперь адаптировали ее, следуя требованиям ВОЗ, - говорит он.





Общее число инфицированных в Италии превзошло показатель Китая, составив 86 498 человек. За сутки на Апеннинском полуострове отмечено 4 401 новых случаев заражения. Как отметили в Высшем институте здоровья, в Италии пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения.



