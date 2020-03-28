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С 30 марта Россия полностью закроет границы
28.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. В постановлении правительства поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции».
Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 228 и сейчас составляет 1264.
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Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет ограничено движение...
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