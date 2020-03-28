|
В РФ утвержден перечень товаров первой необходимости, включены спички и свечи
28.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров. Документ опубликован на сайте правительства.
Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с пандемией коронавируса. Список cформирован во исполнение президентского указа, согласно которому выходная неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, пишет
В списке всего 23 пункта. В него вошли:
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек);
2. Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства;
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры)
9. Электрическое оборудование
10. Кабельная продукция
11. Бытовые приборы
12. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
13. Садово-огородные предметы и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Допускается продажа указанных товаров дистанционно - за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.
Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)