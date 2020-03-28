В РФ утвержден перечень товаров первой необходимости, включены спички и свечи

interfax.by Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с пандемией коронавируса. Список cформирован во исполнение президентского указа, согласно которому выходная неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, пишет





В списке всего 23 пункта. В него вошли:





1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек);





2. Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства;





3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности





4. Средства индивидуальной защиты





5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства





6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)





7. Бензин, дизельное топливо, газ





8. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры)





9. Электрическое оборудование





10. Кабельная продукция





11. Бытовые приборы





12. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование





13. Садово-огородные предметы и инвентарь





14. Строительные и отделочные материалы и инструменты





15. Санитарно-технические изделия





16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения





17. Печатные средства массовой информации





18. Спички





19. Свечи





20. Похоронные принадлежности





21. Очки, линзы и их части





22. Табачная продукция





23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).





Допускается продажа указанных товаров дистанционно - за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.





Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.



