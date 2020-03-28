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В РФ утвержден перечень товаров первой необходимости, включены спички и свечи

28.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров. Документ опубликован на сайте правительства.

Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с пандемией коронавируса. Список cформирован  во исполнение президентского указа, согласно которому выходная неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, пишет interfax.by

В списке всего 23 пункта. В него вошли:

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек);

2. Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства;

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

7. Бензин, дизельное топливо, газ

8. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры)

9. Электрическое оборудование

10. Кабельная продукция

11. Бытовые приборы

12. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование

13. Садово-огородные предметы и инвентарь

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты

15. Санитарно-технические изделия

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

17. Печатные средства массовой информации

18. Спички

19. Свечи

20. Похоронные принадлежности

21. Очки, линзы и их части

22. Табачная продукция

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Допускается продажа указанных товаров дистанционно - за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.
 
 
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных...
 
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