Передается ли человеку коронавирус от собаки?

По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, пока нет доказательств того, что коронавирус может передаваться от домашних животных человеку, но все равно нужно быть осторожными.

М. Вуйнович рассказала, что в Гонконге был зафиксирован случай корнавирусной инфекции у собаки с летальным исходом.













Собака была заражена и скончалась, была очень старая собака, – сообщила представитель организации.





Случаев передачи COVID-19 от собаки человеку пока не зарегистрировано.





На данный момент нет доказательств, но мы очень внимательно смотрим, что происходит, – пояснила М. Вуйнович.





Она порекомендовала хозяевам домашних животных соблюдать правила гигиены.





Чтобы что-то другое не перешло к вам, – добавила представитель ВОЗ.



