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Передается ли человеку коронавирус от собаки?
28.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, может ли человек заразиться коронавирусной инфекцией от собаки.
По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, пока нет доказательств того, что коронавирус может передаваться от домашних животных человеку, но все равно нужно быть осторожными.
М. Вуйнович рассказала, что в Гонконге был зафиксирован случай корнавирусной инфекции у собаки с летальным исходом.
Собака была заражена и скончалась, была очень старая собака, – сообщила представитель организации.
Случаев передачи COVID-19 от собаки человеку пока не зарегистрировано.
На данный момент нет доказательств, но мы очень внимательно смотрим, что происходит, – пояснила М. Вуйнович.
Она порекомендовала хозяевам домашних животных соблюдать правила гигиены.
Чтобы что-то другое не перешло к вам, – добавила представитель ВОЗ.
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Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, может ли человек заразиться коронавирусной инфекцией от собаки.
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