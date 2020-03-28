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Передается ли человеку коронавирус от собаки?

28.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, может ли человек заразиться коронавирусной инфекцией от собаки.

По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, пока нет доказательств того, что коронавирус может передаваться от домашних животных человеку, но все равно нужно быть осторожными.
М. Вуйнович рассказала, что в Гонконге был зафиксирован случай корнавирусной инфекции у собаки с летальным исходом.



Собака была заражена и скончалась, была очень старая собака, – сообщила представитель организации.

Случаев передачи COVID-19 от собаки человеку пока не зарегистрировано.

На данный момент нет доказательств, но мы очень внимательно смотрим, что происходит, – пояснила М. Вуйнович.

Она порекомендовала хозяевам домашних животных соблюдать правила гигиены.

Чтобы что-то другое не перешло к вам, – добавила представитель ВОЗ.
 
 
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Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, может ли человек заразиться коронавирусной инфекцией от собаки.
 
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