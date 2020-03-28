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Андрей Муковозчик: психоз, карантин, Пакт стабильности и роста. Субботний телефельетон «Накипело»
28.03.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик:
Возьмем, к примеру, «Радио Свобода»: «Неужели вы считаете, что белорусская экономика держится на заводских рабочих, школьниках или водителях метро?» – негодующе спрашивают там.
Если перевести с эмигрантского, получится, что весь наш трудовой народ, от врачей до предпринимателей, – это колхозное быдло. Вот так оно выглядит, интеллектуально глядя из Праги.
А вот что говорят реальные белорусские бизнесмены: «Я поддерживаю то, что делают власти по поводу коронавируса, – пишет в фейсбуке создатель компании «Кінаконг» Андрей Ким. – Белорусская власть осталась чуть ли не единственной в мире, которая руководствуется не популизмом, а желанием добра для общества».
Тем временем впервые в своей истории Евросоюз приостановил действие базового документа зоны евро – Пакта стабильности и роста. Простыми словами это означает, что теперь евро можно напечатать столько, сколько захочется.
Вот и думайте дальше, за чей счет ведущие экономики собираются восстанавливаться после пандемии. Ярослав Романчук у нас любит поговорить об экономике, – она так устроена, что для их восстановления кому-то придется как следует затянуть пояса. Кому? Объяснило это наше экономическое светило?
Наоборот. Правительство Беларуси разрабатывает целый комплекс мер для поддержки бизнеса во время пандемии. А Романчук на голубом глазу заявляет: «Власти не будут помогать белорусам». Это – как?
Главный, можно сказать, работодатель «Радио Свобода» Дональд Трамп аж стонет там, за океаном: «Страна должна вернуться к работе. Если ситуация с закрытием страны будет продолжаться, то умрет еще больше людей», – заявляет он.
Но вернемся от паникеров к экономике: власти США практически дали разрешение напечатать 2 триллиона долларов, из которых полтора будут – прямые выплаты. У белорусов, понятно, таких вариантов нет.
Переживем без психов. Романчук любит упоминать, что он представляет австрийскую экономическую школу. Я вот не поленился и позвонил туда. Завуч австрийской школы проверила все списки, до техничек и физрука – никого похожего нет. Но вам, Ярослав, просила передать: школы не закрыты, занятия продолжаются.
Их надо посещать, Ярослав. Надо учиться. Уж простите, накипело.
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием...
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