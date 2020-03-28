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О коронавирусе в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы"
28.03.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКонечно, мнений о том, как бороться с пандемией много. И с политической, и с экономической точки зрения. Как видим, многие лидеры и эксперты согласны: карантин затратно и не так эффективно, как самоизоляция и банальная осторожность.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Надо понимать, что в условиях глобализаций все страны тесно взаимосвязаны в производствах тех или иных товаров и услуг. Если какие-то элементы производятся в Китае, они необходимы для автолиний в Европе или США. Поэтому карантин для региона, безусловно, приводит к сильному экономическому спаду. Для решения важных задач на перспективу, конечно, надо ограничивать период карантина и принимать меры локально. Т.е. есть заболевшие – надо их локализовать, изъять из общества и делать так, чтобы производственные цепочки не разрушались, экономика работала. Так как после любого карантина может наступить экономический коллапс, чего допустить нельзя".
О коронавирусе - его влиянии на экономику, политику, общество и, к сожалению, на медиа. Кто хайпует на актуальной теме, как наказывают за дезинформацию в разных странах, почему не все проходят тест на панику. Об этом поговорим в
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Конечно, мнений о том, как бороться с пандемией много. И с политической, и с экономической точки зрения. Как видим, многие лидеры и эксперты согласны: карантин...
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