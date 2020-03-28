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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О коронавирусе в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы" Конечно, мнений о том, как бороться с пандемией много. И с политической, и с экономической точки зрения. Как видим, многие лидеры и эксперты согласны: карантин...

Конечно, мнений о том, как бороться с пандемией много. И с политической, и с экономической точки зрения. Как видим, многие лидеры и эксперты согласны: карантин затратно и не так эффективно, как самоизоляция и банальная осторожность.О коронавирусе - его влиянии на экономику, политику, общество и, к сожалению, на медиа. Кто хайпует на актуальной теме, как наказывают за дезинформацию в разных странах, почему не все проходят тест на панику. Об этом поговорим в. Очередной выпуск - в понедельник после