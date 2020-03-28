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Хавбек «Шахтера» Диасамидзе после гола поддержал Италию в борьбе с коронавирусом, показав майку с надписью «Forza Italia»
28.03.2020 21:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Грузинский полузащитник
Во время празднования футболист поднял игровую футболку, под которой была вторая майка с надписью «Forza Italia».
Диасамидзе поддержал Италию в борьбе с пандемией коронавируса.
Италия является лидером среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом – 92 472 заражены, 10023 умерли, 12384 выздоровели.
Фото: скриншот
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Хавбек «Шахтера» Диасамидзе после гола поддержал Италию в борьбе с коронавирусом, показав майку с надписью «Forza Italia»
Грузинский полузащитник «Шахтера» Гега Диасамидзе сегодня в матче второго тура чемпионата Беларуси с «Городеей» (2:0) отличился забитым голом.
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