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Владимир Базанов: «В чемпионате Беларуси есть ребята из других государств, они тоже могли бы покинуть Беларусь, была бы проблема»
29.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, как коронавирус может повлиять на чемпионат Беларуси.
«Коронавирус, который влез, вклинился… Многие чемпионаты остановлены. У нас [в чемпионате Беларуси] есть ребята из других государств, они тоже могли бы покинуть Беларусь, была бы проблема. Но мы начали, будем видеть, как обстановка будет», – сказал Базанов.
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Владимир Базанов: «В чемпионате Беларуси есть ребята из других государств, они тоже могли бы покинуть Беларусь, была бы проблема»
Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, как коронавирус может повлиять на чемпионат Беларуси.
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