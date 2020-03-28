Владимир Базанов: «В чемпионате Беларуси есть ребята из других государств, они тоже могли бы покинуть Беларусь, была бы проблема»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, как коронавирус может повлиять на чемпионат Беларуси.

«Коронавирус, который влез, вклинился… Многие чемпионаты остановлены. У нас [в чемпионате Беларуси] есть ребята из других государств, они тоже могли бы покинуть Беларусь, была бы проблема. Но мы начали, будем видеть, как обстановка будет», – сказал Базанов.

Защитник «Руха» Вильям: «Надеюсь, чемпионат Беларуси остановят. Я немного напуган, семья обеспокоена»