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Александр Лукашенко: «Я по России наблюдаю: некоторые очень много выигрывают на чемпионате Беларуси на ставках»
28.03.2020 22:49 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что на белорусский футбол ставят в России.
- Весь мир следит за чемпионатом Беларуси по футболу. Значит, что наша страна ударила по коронавирусу спортом?
– Ну хоть что-то! :)
- Но болельщики нам благодарны по всему миру, надо признать.
– Правильно, конечно. Я по России наблюдаю: они очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Все польза.
- Даже в Британии ставят на наш футбол!
– Ну… (пожимает плечами – Tribuna.com), – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Я по России наблюдаю: некоторые очень много выигрывают на чемпионате Беларуси на ставках»
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что на белорусский футбол ставят в России.
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