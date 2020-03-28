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Александр Лукашенко: «Я по России наблюдаю: некоторые очень много выигрывают на чемпионате Беларуси на ставках»

28.03.2020 22:49 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что на белорусский футбол ставят в России.

- Весь мир следит за чемпионатом Беларуси по футболу. Значит, что наша страна ударила по коронавирусу спортом?

– Ну хоть что-то! :)

- Но болельщики нам благодарны по всему миру, надо признать.

– Правильно, конечно. Я по России наблюдаю: они очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Все польза.

- Даже в Британии ставят на наш футбол!

– Ну… (пожимает плечами – Tribuna.com), – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что на белорусский футбол ставят в России.
 
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