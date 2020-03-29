Глава белорусского МИД сдал тест на коронавирус после контакта с зараженными









На прошлой неделе белорусские СМИ обратили внимание, что глава МИД отсутствовал на некоторых совещаниях у президента. Тогда же официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заметил, что с министром все хорошо, и он "пребывает в добром здравии".





"У меня действительно были какие-то контакты с вирусоносителями, поэтому врачами было принято решение соблюдать определенные ограничения, что я и дел", - сообщил Макей.





Он также рассказал, что сделал тест на наличие коронавируса.





"Но тесты были отрицательными, поэтому все нормально, и у меня опять нормальный рабочий режим", - отметил Макей.





На вопрос журналиста, провел ли он 14 положенных дней в режиме изоляции, дипломат ответил отрицательно.





"В какой изоляции? Я был на работе, но старался контактировать с коллегами по минимуму, и они потом тоже сдали тесты на вирус. Все нормально", - сообщил Макей.



