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Глава белорусского МИД сдал тест на коронавирус после контакта с зараженными
29.03.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после контактов с носителями коронавируса сдал тест на наличие COVID-19 и ограничил количество встреч с коллегами. Об этом он сообщил в эфире телеканала
На прошлой неделе белорусские СМИ обратили внимание, что глава МИД отсутствовал на некоторых совещаниях у президента. Тогда же официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заметил, что с министром все хорошо, и он "пребывает в добром здравии".
"У меня действительно были какие-то контакты с вирусоносителями, поэтому врачами было принято решение соблюдать определенные ограничения, что я и дел", - сообщил Макей.
Он также рассказал, что сделал тест на наличие коронавируса.
"Но тесты были отрицательными, поэтому все нормально, и у меня опять нормальный рабочий режим", - отметил Макей.
На вопрос журналиста, провел ли он 14 положенных дней в режиме изоляции, дипломат ответил отрицательно.
"В какой изоляции? Я был на работе, но старался контактировать с коллегами по минимуму, и они потом тоже сдали тесты на вирус. Все нормально", - сообщил Макей.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после контактов с носителями коронавируса сдал тест на наличие COVID-19 и ограничил количество встреч с коллегами. Об...
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