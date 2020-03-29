В России белорус-олигарх выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом





Адвокат господина Хотина Александр Нарышкин сообщил “Ъ”, что его подзащитный для «усиления борьбы с пандемией коронавируса» предложил властям бесплатно использовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. метров, расположенные в восьми административных округах. В обращении, направленном президенту Владимиру Путину, говорится, что в бизнес-центрах можно разместить госпитали, а также, если потребуется,— подразделения Росгвардии и Минобороны, Оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.





В обращении отмечается, что периметр каждого комплекса укреплен, проходы и выезды имеют КПП, а все объекты можно быстро переоборудовать в медицинские центры, в которых разместить более 100 тыс. койко-мест.





Крупнейшими бизнес-центрами господина Хотина являются «Красный богатырь», «Восточные ворота» и IQ park. Практическую помощь в реализации данного проекта готова оказать сестра банкира Маргарита Хотина, которая является совладельцем части недвижимости, а также клиники. Отметим, что недвижимость не находится под арестом, принося своим владельцам доход.





Господин Хотин просит президента дать соответствующее поручение правительству об использовании этой недвижимости, отмечая, что это «позволит существенно сократить денежные, людские, а самое главное, временные ресурсы».





Алексей Хотин сейчас находится под домашним арестом — Следственный комитет обвиняет его в махинациях (ч. 4 ст. 160 УК) при выдаче кредитов банка «Югра». Расследование уголовного дела, как сообщал “Ъ”, уже закончено и стороны знакомятся с его материалами. Господин Хотин свою вину не признает, он не раз предлагал различные планы по погашению долгов банка, которые, по разным оценкам, составляют около 290 млрд. руб. В основном предлагалось использовать для этого коммерческую недвижимость известного финансиста и бизнесмена.









Хотин Алексей Юрьевич родился 21 мая 1974 года в Минске. Окончил Минское суворовское военное училище (1991), Российский экономический университет (1997).





В середине 1990-х в партнерстве со своим отцом Юрием занялся бизнесом в Москве, открыв цех по производству бытовой химии на мясокомбинате имени Микояна. После банкротства комбината в 1998 году купил и сдавал в аренду один из его корпусов. Основной деятельностью Алексея и Юрия Хотиных была покупка производственных помещений, которые затем перестраивались под бизнес-центры и сдавалис в аренду.





В начале 2010-х занялся скупкой нефтяных активов, среди которых фигурировали компании «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy. В 2017 году совокупная добыча нефтяных активов, консолидированных Хотиным на базе компании «Русь Ойл», оценивалась в 4,2 млн тонн.





В настоящее время Алексей Хотин контролирует, по оценке Forbes, более 30 торговых и офисных объектов в Москве общей площадью около 1,8 млн кв. м.