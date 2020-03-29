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В Британии хотят лечить коронавирус кровью выздоровевших
29.03.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Британские врачи хотят использовать кровь выздоровевших в борьбе с коронавирусом.
Как сообщает The Telegraph, на данный момент медики ожидают разрешения от наблюдательного медицинского органа Соединенного королевства. Планируется, что оно будет получено в ближайшее время.
Данный вид лечения впервые был применен на практике во время эпидемии гриппа "Испанка" в 1918 году.
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Британские врачи хотят использовать кровь выздоровевших в борьбе с коронавирусом.
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