В Британии хотят лечить коронавирус кровью выздоровевших









Как сообщает The Telegraph, на данный момент медики ожидают разрешения от наблюдательного медицинского органа Соединенного королевства. Планируется, что оно будет получено в ближайшее время.





Данный вид лечения впервые был применен на практике во время эпидемии гриппа "Испанка" в 1918 году.