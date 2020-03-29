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БАЖ призывает немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить уголовное преследование — заявление

29.03.2020 09:54 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Заявление общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» в связи с задержанием Сергея Сацука

25 марта 2020 года около 16.30 был задержан Сергей Сацук, член общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов», журналист и главный редактор онлайн-издания «Ежедневник». Задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Поводом для задержания стало якобы получение Сергеем Сацуком денежных средств для осуществления журналистских расследований онлайн-изданием «Ежедневник» более года назад. Эти денежные средства ему инкриминируются как «взятка» по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки, за что предусмотрено наказание на срок от трех до десяти лет лишения свободы).

Сергей Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями. Одним из его громких расследований была серия публикаций в онлайн-издании «Ежедневник» о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Позже в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения были вынесены обвинительные приговоры за коррупционную деятельность.

В августе 2019 года Сергей Сацук в интервью БелаПАН заявил, что получал угрозы из-за своей журналистской деятельности. Задержание известного журналиста и последовавшие вызовы на допросы сотрудников «Ежедневника» могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы (в том числе коррупцию и распространение коронавируса в Беларуси).

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» призывает власти Республики Беларусь:

- немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него уголовное преследование;

- исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь, прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей.

Принято на заседании Правления общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов»

 26 марта 2020 г.

 
 
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Заявление общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» в связи с задержанием Сергея Сацука
 
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