Рене Фазель: «Белорусы ведь и в футбол продолжают играть. Поразительно, конечно. Если угрозы действительно нет — пусть играют»

Источник материала: Tribuna.com

Глава IIHF Рене Фазель поделился мнением о продолжающемся чемпионате Беларуси.

— В Беларуси продолжают играть.

— Это удивительно. И необычно. Возможно, и в России где-то можно было бы играть. Страна-то необъятная. И наверняка есть места, до которых угроза просто не добралась. Но это точно не касается таких городов, как Москва и Санкт-Петербург. Огромных мегаполисов, в которых проводить матчи при зрителях — это слишком опасно. Проблема же не в том, что люди заболевают, проблема в том, что в таком случае будут перегружены медслужбы. У нас в Европе именно в это все упирается. Множество людей попадает в больницы.

И когда у них попросту нет свободных коек, нет возможности положить кого-то в отделение интенсивной терапии — люди умирают. В России все делают правильно, потихоньку наращивая меры. И я очень надеюсь, что у вас ситуация не дойдет до той, что существует у нас прямо сейчас. Потому что все было сделано вовремя. Мы, конечно, живем в очень странное время, наблюдая удивительные вещи.

— Я немножко посмотрел чемпионат Беларуси. Просто из интереса — больше никто в хоккей не играет. Но зрелище несколько тоскливое.

— Они ведь и в футбол продолжают играть. Поразительно, конечно. Но я не знаю, какова там реальная ситуация с коронавирусом. Если угрозы действительно нет — пусть играют. Но поскольку я не знаю реальной ситуации в Беларуси, мне трудно сказать, правы они в своем решении или нет, – сказал Фазель.