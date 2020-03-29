Роналду откажется от 4 млн евро зарплаты в «Ювентусе»









Нападающий Криштиану Роналду откажется почти от 4 миллионов евро зарплаты в «Ювентусе» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает издание AS.





35-летний португалец согласился на снижение заработной платы после встречи с сенаторами клуба - Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффоном. Роналду, получающий 31 млн евро в год, откажется от 3,8 млн.





В ближайшее время вопрос о сокращении зарплат должны обсудить с другими игроками «Ювентуса», но у руководства клуба есть и другие варианты выхода из ситуации. В понедельник Серия А предоставит полную программу по замораживанию зарплат футболистов в условиях карантина.





Напомним, в марте положительный тест на COVID-19 сдали Даниэле Ругани, Блэз Матюиди и Пауло Дибала. «Ювентус» пошел на вынужденную паузу лидером чемпионата Италии. На втором месте «Лацио», который отстает на одно очко.



