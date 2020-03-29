Клубы и кафе, работавшие в Витебске ночью, сокращают время работы

Источник материала: Tut.by

Горисполком ограничил до 23.00 время работы клубов, кафе и других увеселительных заведений, которые работали в Витебске ночью.



Объявление об изменении времени работы на арт-пабе «Торвальд»

Горисполком ограничил время работы кафе, ресторанов, ночных клубов и других заведений, которые принимали гостей ночью, до 23.00 — в связи с пандемией коронавируса, сообщает арт-паб «Торвальд».

Однако соответствующего распоряжения местной власти на эту тему на сайте горисполкома нет .

Хозяина арт-паба «Торвальд» Виталий Бровко подтвердил «Народным новостям Витебска», что заведение будет вынуждено закрываться раньше:

— 28 марта мы получили звонок от начальника управления торговли и услуг горисполкома Надежды Бересневой, которая сообщила такую информацию. Так что теперь закрываемся в 23.00.

Виталий Бровко дополнил, что арт-паб может принимать гостей до 4.00, но в последнее время заведение по своей инициативе сократило часы работы до 2.00. Теперь двери будут закрываться еще на три часа раньше.