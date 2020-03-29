|
Клубы и кафе, работавшие в Витебске ночью, сокращают время работы
29.03.2020 09:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Горисполком ограничил до 23.00 время работы клубов, кафе и других увеселительных заведений, которые работали в Витебске ночью.
Горисполком ограничил время работы кафе, ресторанов, ночных клубов и других заведений, которые принимали гостей ночью, до 23.00 — в связи с пандемией коронавируса,
Однако соответствующего распоряжения местной власти на эту тему на сайте горисполкома
Хозяина арт-паба «Торвальд» Виталий Бровко
— 28 марта мы получили звонок от начальника управления торговли и услуг горисполкома Надежды Бересневой, которая сообщила такую информацию. Так что теперь закрываемся в 23.00.
Виталий Бровко дополнил, что арт-паб может принимать гостей до 4.00, но в последнее время заведение по своей инициативе сократило часы работы до 2.00. Теперь двери будут закрываться еще на три часа раньше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горисполком ограничил время работы кафе, ресторанов, ночных клубов и других заведений, которые принимали гостей ночью, до 23.00 - в связи с пандемией коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)