ЕС призвал к перемирию в Ливии ради борьбы с коронавирусом

сайте Европейского совета, передает Укринформ . Об этом говорится в декларации высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, которую он огласил от имени всех государств ЕС, обнародованной наЕвропейского совета, передает





«Европейский Союз и его члены выражают сожаление по поводу активизации боевых действий в Ливии, несмотря на международный призыв к гуманитарному перемирию с целью оказания стране помощи в сдерживании коронавируса. Мы решительно осуждаем любые атаки против гражданского населения», - говорится в декларации.





ЕС призвал стороны конфликта в Ливии немедленно остановить боевые действия и присоединиться к поиску мирного решения.





«Руководители обеих сторон конфликта должны поддержать проект соглашения о прекращении огня, подготовленный Совместным военным комитетом (5+5) во время переговоров в Женеве при посредничестве Вспомогательной миссии ООН в Ливии, после чего все имеющиеся ресурсы могут быть применены для приоритетных задач противодействия коронавирусу», - отмечается в документе.









В то же время Евросоюз призвал все страны выполнять эмбарго на поставки оружия в Ливию, прекратить проникновение в страну иностранных боевиков, а также воздерживаться от действий, которые могут осложнить и без того хрупкую ситуацию. Со своей стороны ЕС заявил о готовности поддержать Берлинский процесс урегулирования в Ливии и усилия по посредничеству между сторонами конфликта, которые осуществляются под эгидой ООН.





17 февраля министры иностранных дел ЕС единогласно приняли политическое решение начать новую операцию в Средиземноморье, главной целью которой будет соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию. Операция должна включать воздушный, спутниковый и военно-морской компоненты. Кроме того, ее задачей определена борьба с организованной преступностью в сфере миграции.





Совместная морская операция ЕС «София», призванная контролировать миграционные потоки в Средиземном море, исчерпывает свой мандат 31 марта.