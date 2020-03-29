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ЕС призвал к перемирию в Ливии ради борьбы с коронавирусом

29.03.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Ливии, вопреки усилиям мирового сообщества, направленным на перемирие с целью сдержать распространение коронавируса в этой стране.

Об этом говорится в декларации высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, которую он огласил от имени всех государств ЕС, обнародованной на сайте Европейского совета, передает Укринформ.

«Европейский Союз и его члены выражают сожаление по поводу активизации боевых действий в Ливии, несмотря на международный призыв к гуманитарному перемирию с целью оказания стране помощи в сдерживании коронавируса. Мы решительно осуждаем любые атаки против гражданского населения», - говорится в декларации.

ЕС призвал стороны конфликта в Ливии немедленно остановить боевые действия и присоединиться к поиску мирного решения.

«Руководители обеих сторон конфликта должны поддержать проект соглашения о прекращении огня, подготовленный Совместным военным комитетом (5+5) во время переговоров в Женеве при посредничестве Вспомогательной миссии ООН в Ливии, после чего все имеющиеся ресурсы могут быть применены для приоритетных задач противодействия коронавирусу», - отмечается в документе.


В то же время Евросоюз призвал все страны выполнять эмбарго на поставки оружия в Ливию, прекратить проникновение в страну иностранных боевиков, а также воздерживаться от действий, которые могут осложнить и без того хрупкую ситуацию. Со своей стороны ЕС заявил о готовности поддержать Берлинский процесс урегулирования в Ливии и усилия по посредничеству между сторонами конфликта, которые осуществляются под эгидой ООН.

17 февраля министры иностранных дел ЕС единогласно приняли политическое решение начать новую операцию в Средиземноморье, главной целью которой будет соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию. Операция должна включать воздушный, спутниковый и военно-морской компоненты. Кроме того, ее задачей определена борьба с организованной преступностью в сфере миграции.

Совместная морская операция ЕС «София», призванная контролировать миграционные потоки в Средиземном море, исчерпывает свой мандат 31 марта.
 
 
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Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Ливии, вопреки усилиям мирового сообщества, направленным на перемирие с целью сдержать распространение...
 
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