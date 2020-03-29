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В Южной Африке полиция расстреляла очередь резиновыми пулями из-за несоблюдения дистанции

29.03.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам фотографа агентства Франс Пресс, полиция, обеспечивающая карантин в Южной Африке, выпустила резиновые пули в покупателей, стоящих в очереди возле супермаркета в Йоханнесбурге.



Агентство сообщило, что около 10 полицейских автомобилей прибыли в Йовиль, бедную часть центрального делового района города, где несколько сотен человек, собравшихся возле супермаркета Shoprite, не соблюдали правила физического дистанцирования.

В сообщении говорится, что испуганные покупатели растоптали друг друга, и женщина с ребенком на спине упала на землю. Позже полиция использовала кнуты, чтобы выстроить покупателей в очередь.

Южная Африка, в которой зарегистрировано 1 170 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в пятницу зарегистрировала свою первую смерть от этого вируса.

Президент страны Кирилл Рамафоса приказал населению в 57 миллионов человек оставаться дома в течение 21 дня и направил силы безопасности для обеспечения карантина.
 
 
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По словам фотографа агентства Франс Пресс, полиция, обеспечивающая карантин в Южной Африке, выпустила резиновые пули в покупателей, стоящих в очереди возле...
 
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