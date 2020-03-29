В Южной Африке полиция расстреляла очередь резиновыми пулями из-за несоблюдения дистанции









Агентство сообщило, что около 10 полицейских автомобилей прибыли в Йовиль, бедную часть центрального делового района города, где несколько сотен человек, собравшихся возле супермаркета Shoprite, не соблюдали правила физического дистанцирования.





В сообщении говорится, что испуганные покупатели растоптали друг друга, и женщина с ребенком на спине упала на землю. Позже полиция использовала кнуты, чтобы выстроить покупателей в очередь.





Южная Африка, в которой зарегистрировано 1 170 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в пятницу зарегистрировала свою первую смерть от этого вируса.





Президент страны Кирилл Рамафоса приказал населению в 57 миллионов человек оставаться дома в течение 21 дня и направил силы безопасности для обеспечения карантина.